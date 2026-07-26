マイナビは7月24日、「ライフキャリア実態調査2026年版」の結果を発表した。調査は2026年4月8日～4月20日、20～60代の正社員4,483名を対象にインターネットで行われた。

20代の約6割が昇進意欲あり

20～60代の正社員に「稼げるなら、残業してもよい」か「稼げても、残業したくない」のどちらの考えに近いかを聞いたところ、20代・30代では「稼げても、残業したくない」と「稼げるなら、残業してもよい」がほぼ半々となった。対して40代以上では「稼げるなら、残業してもよい」がやや高い傾向がみられた。

一方、「働くなかで昇進したいか」では、20代の59.1%が「昇進したい」と回答し、すべての年代のなかでもっとも高かった。また、仕事に関する考え方について聞いたところ、20代は「様々な職業を経験したい(35.9%)」「将来は独立したい(23.7%)」「社会的地位を得たい(33.2%)」などの項目で、いずれも他年代を上回った。20代は成長や成功を目指す意欲を持つ一方で、長時間労働は必ずしも積極的ではなく、ワークライフバランスを重視する層も一定数いることがわかった。

役職者の6割超が世代間ギャップを実感

役職者に、「仕事において部下とのジェネレーションギャップを感じたことがあるか」を聞いたところ、全体の65.7%がギャップを感じたことがあると回答した。役職が上がるほどギャップを感じる割合が高く、部長級では72.5%だった。ギャップを感じた内容を見ると「仕事や業務の進め方(25.6%)」が最も高く、次いで「仕事に対する熱量(25.3%)」となり、こちらの項目はいずれも部長級で最多となった。役職が上がるほど年齢も高くなる傾向があり、異なる世代のマネジメントをする経験が増えるため、仕事への向き合い方や熱意の表れ方の違いを感じやすくなると考えられる。また、こうしたギャップの背景には、年代差に加え、仕事観や価値観の多様化があることもうかがえる。

ジェネレーションギャップ実感後の行動

部下とのジェネレーションギャップを感じた後の行動について聞いたところ、「必要以上に踏み込まないよう、距離を保つ場面が増えた」は54.3%、「コミュニケーションを意図的に減らすようになった」は37.0%だった。ジェネレーションギャップを感じた結果、部下との関わり方に慎重になる管理職も少なくないようだ。一方で、こうした対応は部下への配慮と捉えられる反面、コミュニケーション機会の減少につながる可能性もあると考えられる。