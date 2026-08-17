「お二人とも爆笑しておられました」お笑いコンビ・相席スタートの山添寛が16日、自身のYouTubeチャンネル『山添ノ国』を更新。『NEWSポストセブン』で報じられた、2人の女性とのお泊まり報道について自ら触れ、「交際はしてないですね」と明言した。

山添寛「二股という表現は適切ではない」

動画冒頭、山添は「この度ですね、盗撮されましたね」と切り出し、自身のプライベートが報じられたことに言及。ラジオ終わりに女性とホテルに入り、その後レンタカーで出かけ、ランチでハンバーグを食べたことなどが記事になったという。

さらに、別の女性とホテルに入る様子も報じられたことから、「2週連続二股記事みたいに、アップされております」と自ら概要を紹介。「実際は二股で済んでるんですか?」とスタッフから尋ねられると、「非常に答えにくいんですが、“2”で良かったなと思ってます」と回答し、「遊んでいただいてるんで、別に二股という表現は適切ではない」と主張した。

報道後には、記事に登場した2人から連絡があったそうで、「非常に僕を心配した上で、お二人とも爆笑しておられました」と告白。さらに、2人がお互いの存在を認識しているのかを聞かれると、「ああ、そうですね」と答えた。一方、交際については、「交際はしてないですね。はい」と否定した。

報道を受け、SNS上では相手女性を特定しようとする動きもあったという。山添は、名前が挙げられている人物について「全員違いますね」と否定。「僕がね、謝ることではないのかもしれませんが、こんなことで憶測立てられて、その方のブランディングとかね、そういうのに迷惑がかかるのだけは僕は嫌なんで」と無関係な女性への影響を心配し、憶測は控えるよう訴えた。

また、記事に登場した女性たちについては、「すごい素敵な方なんで、お二人とも」と話し、「女性を雑に扱っているのでは」と問われると、「僕はそんな風にはしません」と否定。「今の時代って女性と仲良くするのは良くない時代なんですか?」と逆に問いかける場面も。スタッフから、ほかの女性が傷ついている可能性を指摘されると、「でも付き合ってもないんでね」と返し、記事に登場していない別の女性には、自らその記事を送ったことも告白。その理由を「ウケると思って」と説明し、相手からは「知らんかった」と言われたことを明かした。

「僕ね、弁明したいこと1つもないんですよ」

その後もスタッフから女性関係について次々と質問された山添。「ガチ恋の人とかは本当はいないですか?」という質問には、「いてほしいと思ってます」と答え、報道後のLINEの反応次第では、「ガチ恋になるかも」と期待していたそう。しかし実際には、泣き笑いの絵文字とともに、「エピソードできたじゃん」といった反応が返ってきたといい、「怒ってるなんて1人もいなかった」と打ち明けた。

最後に山添は、今回の報道について、「僕ね、弁明したいこと1つもないんですよ」とキッパリ。「あの点は違うよとかも別に言うことないですね」とし、記事の細かな内容について反論するつもりはないようだ。一方で、「女の子がなんか良くない表現されたら、『これは違うぞ』って怒りますけど」と、相手女性に対する書かれ方については異議を唱える可能性があるとし、自身については、「『夜の相席』とかっていう表現、とうとうされちったか、みたいな。されちったぐらいです、僕は」と笑いを交えて受け止め、最後には、「またあったら、何卒面白く書いてください」と呼びかけていた。