毎日のお買い物に欠かせなくなったエコバッグ。日々の買い出しやまとめ買いで活躍する便利なアイテムですが、使ったあとにたたむのが意外と面倒……。きれいにしまうのは後回しになってしまい、結局くしゃっとバッグに入れっぱなしにしてしまうこともありますよね。

生活雑貨ブランド「マーナ」の初のブランドムック『marnaのある暮らし』の特別付録が、そんなプチストレスを解消してくれそう。一体どんな仕様になっているのか、実際に使ってみました。

"シュパッ"とたためる『Shupatto バッグ』を実際に使ってみた

“暮らしを、いいほうへ。”をテーマに、シンプルで美しい生活雑貨を展開するブランド「マーナ（marna）」。素早くたためるエコバッグや傘、傷がつきにくいまな板など、使いやすさを追求したアイテムで支持を集めています。

7月27日より発売中の「マーナ」初となるブランドムック『marnaのある暮らし』(2,800円)では、人気アイテムの紹介などブランドの魅力や世界観を一冊に凝縮。その特別付録となるのが『Shupatto バッグ』です。

『Shupatto バッグ』は、両端を引っ張るだけで一気に帯状になり、まとめてボタンで留めるだけで素早くコンパクトにたためる新発想エコバッグです。その使い勝手の良さが人気となり、累計販売数1,800万個を突破。さらに、世界的なデザイン賞として知られる「レッドドット・デザイン賞」と「iFデザイン賞」を受賞しています。

今回の付録では、『Shupatto バッグ』初のリバティプリント柄を採用。マーガレットやひまわりが咲く幻想的な庭園がモチーフのプリントがあしらわれ、花々の優雅な輪郭と緻密な線にリバティらしさを感じられます。

使い方はとってもシンプル。ボタンを外し、帯状の中心部分にある持ち手を持って広げるだけ。たたんでいる状態はコンパクトなのに、広げると意外にも大きく容量は15L。

編集部にあった顔の大きさほどのぬいぐるみを入れてみたところ、5体がすっぽりと入るサイズ感で、スーパーでまとめ買いをしても一袋で収まりそう。

ボタン付きなので、中身が飛び出てしまう心配もなく、安心して使えますよ。さらに持ち手部分は伸びる仕様になっているので肩掛けも可能。荷物が重くなってしまっても、腕への負担を軽減してくれます。

たたみ方は、バッグの両端を持って“シュパッ”と引っ張り、帯状になったら折りたたんでボタンで留めるだけ。

慣れれば数秒でたためるので、使い終わった後のプチストレスを解消できますよ。

『Shupatto バッグ』はポリエステル生地を採用しているため、丈夫で汚れが付きにくいのも魅力です。さらに、洗濯をしてもプリーツが崩れにくいため、きれいな見た目をキープしながら長く使い続けられます。毎日のお買い物でも気兼ねなく使える、頼もしいアイテムです。

使い勝手のよさはもちろん、お手入れのしやすさまで考えられた『Shupatto バッグ』。毎日使うものだからこそ、使い勝手のよさを重視したい人にはぴったり。付録とは思えない実用性で、毎日のお買い物がぐっと快適になりそうです。