休日の終わりが見えてくると、「明日から仕事か…嫌だなぁ」と感じてしまう人も多いのではないでしょうか。本記事では、そんな憂鬱な気持ちを乗り越え、月曜日が楽しくなる方法を紹介します。

月曜日が楽しくなる方法

月曜日当日でも実践できる、楽しむ工夫を紹介します。

タスクを書き出しノルマを設ける

出社したあとに取り組むべきこと、今日のうちに片付けておきたい業務を想定しておくと気持ちが楽になります。また、ノルマをこなせると達成感が生まれ、仕事を楽しく感じる気持ちが湧いてくるでしょう。難しいノルマではなく、無理なくこなせる現実的なラインで設定するのがポイントです。

いつもより少し豪華なランチを食べる

自分のために気分を上げることも大切です。普段だったら選ばないような、少し豪華なランチを食べると日常に特別感が生まれます。おいしいランチを食べたあとは気力が充実して、やる気につながるでしょう。

頑張り過ぎない

月曜日から完璧に仕事をするのは難しいものです。午前中は頭を使わない簡単な作業から取り組むと、集中力が高まるでしょう。業務が立て込んでいない状況であれば、定時で退社することも視野に入れてみてください。

仕事後の楽しみを作る

頑張った先にご褒美があると、やる気につながります。レイトショーを見る、気になっていたレストランに行ってみるなど、楽しみを用意してみましょう。ただし、ご褒美が目的となってしまい、仕事がおろそかにならないよう注意してください。

月曜日を楽しむために休日に心がけたいこと

月曜日を楽しむためには、休日の過ごし方も重要です。ここでは、心がけたいことを紹介します。

休日と平日の差を少なくする

休日になると、ついつい昼過ぎまで寝てしまっていませんか? 平日と休日の生活リズムにギャップがありすぎると、月曜日がより憂鬱に感じるものです。休日も規則正しい生活を心がけてみましょう。休日から生活リズムを整えておくと、体も慣れてよい月曜日のスタートを切ることができます。

適度に充実した休日にする

疲れから、土日とも予定を入れずに家でダラダラ過ごしてしまう人もいるでしょう。しかし、何もしない休日を過ごすと「せっかくの休日を無駄にしてしまった…」という後悔が生まれ、月曜日がさらに憂鬱になることもあります。土日のうちどちらかは、体を動かす、ライブに行く、友人に会うなど、自分が夢中になって楽しめる予定を入れて、適度に充実した休日にしましょう。

夜は早めに寝る

睡眠の質が翌日のパフォーマンスを左右するといっても過言ではありません。夜更かしをしたい気持ちをぐっと抑えて、早めに就寝しましょう。寝る1~2時間前からスマホやテレビの視聴を控えると、脳が自然と眠りモードに入りやすくなります。

自分なりの解決方法を見つけよう!

月曜日を憂鬱に感じることは、決しておかしなことではありません。しかし、ずっとその気持ちを抱えたままでいると、疲弊してしまいます。少しずつでも前向きになれるよう、自分なりの解決方法を見つけてみましょう。