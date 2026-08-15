ハル・シティは15日、リーズからイングランド人FWジョー・ゲルハートを完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2030年6月30日までとなり、1年間の契約延長オプションも付帯する。なお、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、移籍金は650万ポンド（約14億円）にのぼるという。

現在24歳のゲルハートは、ウィガンの下部組織出身で2020年夏にリーズへ完全移籍で加入。リーズではこれまで通算57試合出場3ゴール7アシストを記録しているが、定位置確保には至らなかった。2025年1月からハルへ期限付き移籍を果たすと、2025－26シーズンも再びハルでプレー。昨季は、公式戦44試合出場で15ゴール6アシストをマークし、クラブのプレミアリーグ復帰に貢献した。

プレミア昇格の立役者を完全移籍で迎え入れたハルは今夏、トップリーグ残留を果たすべく、積極的な補強を敢行。これまで日本代表MF守田英正など計10人を補強していたが、ゲアハルトの加入で11人目となった。

なお、ゲルハートはクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを述べている。

「最高に嬉しいよ。ここでプレーした18ヶ月間は本当に素晴らしかったし、一瞬一瞬が楽しかった。シーズンが終わり、自分がどこに行きたいのかはっきりしていたが、幸運にも実現することができた」

「正式に加入できたことを嬉しく思うよ。昨シーズンは関係者全員にとって素晴らしいシーズンだった。多くの人は私たちが成功できるとは思っていなかったが、自分たちの実力を証明し、強い一体感を示すことができたね」