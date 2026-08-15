　2026／27明治安田J2リーグ第2節の8試合が15日に行われた。

　槙野智章監督率いる藤枝MYFCは、いわきFCに3－1で勝利して開幕2連勝。湘南ベルマーレもモンテディオ山形に競り勝ち、2連勝を飾った。

　RB大宮アルディージャはFC今治に劇的勝利。序盤に失点後、すぐにカプリーニとカルリーニョス・ジュニオのゴールで逆転したものの、後半に追いつかれる。それでも、後半アディショナルタイム1分に小島幹敏が勝ち越し点を挙げ、連勝スタートを飾った。

　カターレ富山は敵地でブラウブリッツ秋田に4－0で快勝して今季初勝利。栃木シティはヴァンラーレ八戸との昇格組対決を5－0で制し、J2初勝利を挙げた。

　アルビレックス新潟は北海道コンサドーレ札幌を下して今季初勝利。特別大会王者のベガルタ仙台は大分トリニータとスコアレスドローで開幕から1分1敗となった。

　15日の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第2節

▼8月15日（土）
ブラウブリッツ秋田　0－4　カターレ富山
栃木シティ　5－0　ヴァンラーレ八戸
藤枝MYFC　3－1　いわきFC
ベガルタ仙台　0－0　大分トリニータ
湘南ベルマーレ　1－0　モンテディオ山形
ヴァンフォーレ甲府　1－1　テゲバジャーロ宮崎
アルビレックス新潟　2－1　北海道コンサドーレ札幌
FC今治　2－3　RB大宮アルディージャ

▼8月16日（日）
18:00　横浜FC　vs　ジュビロ磐田
19:00　徳島ヴォルティス　vs　サガン鳥栖

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
1位　藤枝（6／＋4）
2位　大宮（6／＋2）
3位　湘南（6／＋2）
4位　栃木C（3／＋3）
5位　富山（3／＋2）
6位　鳥栖（3／＋2）
7位　札幌（3／＋1）
8位　山形（3／＋1）
9位　横浜FC（3／＋1）
10位　新潟（3／0）
11位　いわき（3／－1）
12位　八戸（3／－3）
13位　磐田（1／0）
14位　宮崎（1／－1）
15位　大分（1／－1）
16位　甲府（1／－2）
17位　仙台（1／－2）
18位　秋田（1／－4）
19位　今治（0／－2）
20位　徳島（0／－2）