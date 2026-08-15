2026／27明治安田J2リーグ第2節の8試合が15日に行われた。
槙野智章監督率いる藤枝MYFCは、いわきFCに3－1で勝利して開幕2連勝。湘南ベルマーレもモンテディオ山形に競り勝ち、2連勝を飾った。
RB大宮アルディージャはFC今治に劇的勝利。序盤に失点後、すぐにカプリーニとカルリーニョス・ジュニオのゴールで逆転したものの、後半に追いつかれる。それでも、後半アディショナルタイム1分に小島幹敏が勝ち越し点を挙げ、連勝スタートを飾った。
カターレ富山は敵地でブラウブリッツ秋田に4－0で快勝して今季初勝利。栃木シティはヴァンラーレ八戸との昇格組対決を5－0で制し、J2初勝利を挙げた。
アルビレックス新潟は北海道コンサドーレ札幌を下して今季初勝利。特別大会王者のベガルタ仙台は大分トリニータとスコアレスドローで開幕から1分1敗となった。
15日の試合結果と暫定順位表は以下の通り。◆■J2第2節
▼8月15日（土）
ブラウブリッツ秋田 0－4 カターレ富山
栃木シティ 5－0 ヴァンラーレ八戸
藤枝MYFC 3－1 いわきFC
ベガルタ仙台 0－0 大分トリニータ
湘南ベルマーレ 1－0 モンテディオ山形
ヴァンフォーレ甲府 1－1 テゲバジャーロ宮崎
アルビレックス新潟 2－1 北海道コンサドーレ札幌
FC今治 2－3 RB大宮アルディージャ
▼8月16日（日）
18:00 横浜FC vs ジュビロ磐田
19:00 徳島ヴォルティス vs サガン鳥栖
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 藤枝（6／＋4）
2位 大宮（6／＋2）
3位 湘南（6／＋2）
4位 栃木C（3／＋3）
5位 富山（3／＋2）
6位 鳥栖（3／＋2）
7位 札幌（3／＋1）
8位 山形（3／＋1）
9位 横浜FC（3／＋1）
10位 新潟（3／0）
11位 いわき（3／－1）
12位 八戸（3／－3）
13位 磐田（1／0）
14位 宮崎（1／－1）
15位 大分（1／－1）
16位 甲府（1／－2）
17位 仙台（1／－2）
18位 秋田（1／－4）
19位 今治（0／－2）
20位 徳島（0／－2）