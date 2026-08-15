2026／27明治安田J2リーグ第2節の8試合が15日に行われた。

槙野智章監督率いる藤枝MYFCは、いわきFCに3－1で勝利して開幕2連勝。湘南ベルマーレもモンテディオ山形に競り勝ち、2連勝を飾った。

RB大宮アルディージャはFC今治に劇的勝利。序盤に失点後、すぐにカプリーニとカルリーニョス・ジュニオのゴールで逆転したものの、後半に追いつかれる。それでも、後半アディショナルタイム1分に小島幹敏が勝ち越し点を挙げ、連勝スタートを飾った。

カターレ富山は敵地でブラウブリッツ秋田に4－0で快勝して今季初勝利。栃木シティはヴァンラーレ八戸との昇格組対決を5－0で制し、J2初勝利を挙げた。

アルビレックス新潟は北海道コンサドーレ札幌を下して今季初勝利。特別大会王者のベガルタ仙台は大分トリニータとスコアレスドローで開幕から1分1敗となった。

15日の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第2節

▼8月15日（土）

ブラウブリッツ秋田 0－4 カターレ富山

栃木シティ 5－0 ヴァンラーレ八戸

藤枝MYFC 3－1 いわきFC

ベガルタ仙台 0－0 大分トリニータ

湘南ベルマーレ 1－0 モンテディオ山形

ヴァンフォーレ甲府 1－1 テゲバジャーロ宮崎

アルビレックス新潟 2－1 北海道コンサドーレ札幌

FC今治 2－3 RB大宮アルディージャ

▼8月16日（日）

18:00 横浜FC vs ジュビロ磐田

19:00 徳島ヴォルティス vs サガン鳥栖

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 藤枝（6／＋4）

2位 大宮（6／＋2）

3位 湘南（6／＋2）

4位 栃木C（3／＋3）

5位 富山（3／＋2）

6位 鳥栖（3／＋2）

7位 札幌（3／＋1）

8位 山形（3／＋1）

9位 横浜FC（3／＋1）

10位 新潟（3／0）

11位 いわき（3／－1）

12位 八戸（3／－3）

13位 磐田（1／0）

14位 宮崎（1／－1）

15位 大分（1／－1）

16位 甲府（1／－2）

17位 仙台（1／－2）

18位 秋田（1／－4）

19位 今治（0／－2）

20位 徳島（0／－2）