ソフトバンク、打線爆発でロッテに14点差大勝

先発投手：ソフトバンクはＬ・モイネロが6回0失点の好投（4安打5奪三振）、ロッテの河村　説人は4回7失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが4点を追加 2回裏：ソフトバンクが2点を追加 4回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの牧原　大成が1本塁打、3打点、3安打、2得点の活躍、ソフトバンクの正木　智也が1本塁打、2打点、3得点の活躍、ソフトバンクの周東　佑京が1本塁打、2打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 100 55 44 1 .556 -
1 巨人 101 55 44 2 .556 -
3 DeNA 101 46 52 3 .469 8
4 ヤクルト 101 45 55 1 .450 10
5 中日 103 44 58 1 .431 12
6 広島 98 38 56 4 .404 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 101 64 36 1 .640 -
2 日本ハム 105 59 46 0 .562 7
3 西武 104 56 45 3 .554 8
4 オリックス 103 50 51 2 .495 14
5 ロッテ 98 46 49 3 .484 15
6 楽天 99 38 60 1 .388 25