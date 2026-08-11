大塚製薬栄養素カレッジはこのほど、「猛暑と過度なUVケアが招く"ビタミンD欠乏"対策セミナー」をで開催した。

日本人のビタミンD欠乏の現状と、現代の生活習慣がもたらす影響

第1部では、大阪公立大学大学院 生活科学研究科教授 桒原晶子氏が登壇し、「データで見る日本人のビタミンD欠乏のリアル ～なぜ現代の食生活だけでは足りないのか～」をテーマに講演を行った。

冒頭で桒原氏は、ビタミンD栄養状態の評価には血清25(OH)D濃度が用いられ、20 ng/mL未満を欠乏、20 ng/mL以上30 ng/mL未満を不足、30 ng/mL以上を充足として捉える考え方を紹介した。そのうえで、日本人ではビタミンD不足・欠乏が広がっている現状を示し、不足・欠乏を含めると約90%が十分な状態に達していないことや、世界的に(特にアジアで)低下傾向にあることを紹介した。

大阪公立大学大学院 生活科学研究科教授 桒原晶子氏

また、ビタミンD欠乏の背景として、現代の生活習慣の変化についても解説。男性では非屋外職業、低い身体活動量といった、日光を浴びる機会を減少させるライフスタイルが主な要因として考えられ、女性では日光回避行動を取る傾向が強い中で、それを補うための魚などからのビタミンD摂取不足が、長期的な濃度低下を招く要因になり得ると述べた。

さらに桒原氏は、ビタミンDは日光に当たることで皮膚で合成される経路と、食事から得られる経路があり、その栄養状態の指標として血中25(OH)D濃度が最もよい指標として扱われることを説明した。血中25(OH)D濃度は、日々の摂取や皮膚での産生だけでなく、過去のビタミンD摂取・産生の履歴を反映する"残高指標"として考えられるとし、体内のビタミンDの"残高"を減らしすぎないことの重要性を語った。

そのうえで、猛暑による屋外活動の著しい減少や紫外線を避ける行動がビタミンD産生に影響すると指摘。一方で、日焼け止めについては規定量を塗りきれておらず実際には紫外線が透過しているケースが多いとし、使用自体が直ちに血中濃度の低下につながるわけではないと説明した。日焼け止めを活用しながらも、日陰にとどまり続けず適度に日光を浴びることの大切さを強調した。

後半では、ライフステージ別の留意点にも言及し、妊婦や乳幼児、若年女性など、生活習慣や栄養状態によって注意が必要な層が存在することを紹介した。あわせて、ビタミンDは骨代謝のみならず、皮膚バリア機能の維持や免疫調節などにも関わる可能性があることにも触れ、ビタミンDを取り巻く課題が、現代の生活習慣と深く関係していることを示した。

大阪公立大学大学院 生活科学研究科教授 桒原晶子氏

ビタミンDを生活者視点で紐解く

第2部では、対談形式で、ビタミンDをめぐる社会的背景や、日常生活の中での向き合い方について議論が行われた。第1部で示された日本人のビタミンD栄養状態の現状を踏まえ、海外との違いや、日光・食事・生活習慣のバランスなど、より生活者に近い視点からテーマが掘り下げられた。

健康医療ジャーナリスト 西沢邦浩氏

西沢氏から、欧米でビタミンDへの関心が高い背景について問いかけがあると、桒原氏は、緯度の高い地域では冬季に皮膚でビタミンDをつくることが難しく、ビタミンDを多く含む食品が限定的で食事からの補給にも限りがあるため、国レベルで不足を防ぐ仕組みが発達してきたと説明した。カナダのように液状乳製品とマーガリンへの添加が法制度として整備されている国や、イギリスはリスクの高い層へ配布する仕組みを持つ国を例に挙げ、米国の国民健康・栄養調査では血中濃度の改善傾向も見られていると述べた。

一方、日本は、諸外国に比べて魚を多く食べる文化によって、ビタミンDを自然に摂取できていたため問題意識が育ちにくかったという。近年は若年層ほど魚の摂取量が少なく、室内中心の生活、紫外線回避、猛暑による外出控えが重なって状況が変化している。2010年前後から2015年頃に、くる病が再び問題視され、学会でも取り上げられるようになった点にも触れた。

健康影響については、骨との関連は海外のガイドライン上でも確立しており、その他として、筋力に加えて、2型糖尿病、妊娠期との関係についても言及されているが、まだ十分に科学的根拠は得られていない段階だと整理された。ビタミンD受容体は全身に広く分布しており、活性型ビタミンDがホルモンとして作用することから、ビタミンD欠乏は全身性の健康課題になり得るとの見解が示された。

「ビタミンD貯金」については、一度何かをすれば足りるものではなく、血中濃度が長期の積み重ねを反映する指標であることを伝える表現だと説明。買い物ついでに外に出る、魚を意識して食卓に入れるといった小さな習慣の継続が有効で、特に注意すべき例として、室内で過ごす時間が長い人、魚をあまり食べない人、高齢者が挙げられた。

トークセッション

ビタミンDサプリメントの利用において、腎機能の低下やカルシウム製剤・活性型製剤の服用がある場合は、尿中ないしは血清カルシウム濃度のモニタリングが必要である点も補足された。

そのほか、日光をどの程度浴びればよいのかについては、地域・季節・個人差の影響が大きく一律には示せないとしたうえで、日焼け止めを塗ったうえで構わないので、日光を避けすぎないことが現実的だと話した。

食事では、サケを筆頭にイワシ、シラス、ウナギなどが挙げられ、きのこのビタミンD₂と魚のD₃の効力は、日本人の食事摂取基準上は同等に扱われるものの、D₃のほうが、より有効性を示しやすいとの見方を示す報告も紹介された。

乾燥きくらげを例に、日本食品標準成分表のビタミンD量は100gあたりの量であり、実際の摂取量とは乖離する点、そもそもビタミンD供給源となる食品が限られる点も、不足しやすい要因として指摘された。

最後に、基本は食事によるビタミンD摂取と日常生活で紫外線を避けないことを日々積み重ねることが基本だが、ビタミンD不足が疑われる場合は、強化食品やサプリメントで補う判断も現実的だと述べたうえで、締めくくられた。