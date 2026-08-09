今日は2026年8月9日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

運勢の見方

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年8月9日の12星座占いでは、おうし座が総合運1位。あなたの魅力も実力も最高に輝く日！2位はてんびん座、3位はふたご座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおうし座とおとめ座、金運がおうし座、おとめ座、うお座、仕事運がおうし座、ふたご座、おとめ座、健康運がおひつじ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。