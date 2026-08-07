【心理テスト】言いたいことが言えない…あなたの隠れ「我慢しすぎ・自己主張ニガテ」度診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ダム」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）山奥の大きなダムを見学しているあなた。目の前には、たっぷりと水をたたえた巨大なダムがそびえています。その景色を眺めていると、あなたはふとあることが気になりました。さて、あなたが気になったのはどんなことですか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 水がこぼれてしまうことはないのか2． こんなに水は必要なのか3． ひび割れなど壊れる心配はないか4． どうやって放水しているのかこの心理テストでわかることは、あなたの「我慢しすぎ・自己主張ニガテ度」です。ダムの水は「溜め込んだ本音や感情」を暗示しています。ダムの何が気になったかで、あなたがなぜ言いたいことを飲み込んでしまうのか……その理由と、我慢の深さがわかります。限界が気になったあなた。本音をギリギリまで溜め込んでいませんか。「嫌われるかも」という不安から、言葉を飲み込み続けてきたのでは。でも、あなたが少し本音を見せても、大切な人は離れていきません。小さな「イヤ」から、言葉にしてみましょう。水の価値を気にしたあなた。裏を返せば、自分の意見に「言うほどの価値があるのかな」と、自信を持てずにいるのかもしれません。しかし、あなたの考えには、ちゃんと意味があります。肩の力を抜いて、まずは思ったことを口にする練習から。ダムが壊れないか気になったあなた。対立することで関係が壊れるのを恐れ、その場を丸く収めるために本音を飲み込むタイプです。ですが、健全なぶつかり合いは、関係をむしろ深めるもの。意見を伝えることは、わがままではないと考えてみては。上手な出し方を気にしたあなた。本音を出そうという意識はしっかり持っているので、我慢しすぎは少なめです。ただ、どう言えば角が立たないかを考えすぎて、タイミングを逃すことも。完璧を意識しすぎず、素直に伝えてみるのがコツです。我慢できるのは、あなたが優しくて、まわりを思いやれる証拠です。あとは少しだけ、自分の本音も大切にしてあげましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4