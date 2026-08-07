非IT企業こそ“デジタル活用”を…社員のAI利用率「9割超」日清食品グループの変革の裏側

笹川友里がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00～20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。8月1日（土）の放送は、日清食品ホールディングス株式会社 執行役員・CIO グループ情報責任者の成田敏博（なりた・としひろ）さんが登場。日清食品グループが取り組むDX戦略やAI活用について話を伺いました。

成田敏博さんは1999年にアクセンチュアへ入社し、公共サービス本部で業務プロセス改革や基幹システムの構築などに携わりました。その後、DeNAやメルカリといったネット企業でIT部門のマネジメントを歴任し、2019年に日清食品ホールディングスへ入社。2021年からCIO（グループ情報責任者）として、グループ全体のDXを牽引しています。2022年より執行役員を務めています。

◆非IT企業が取り組むDX変革

日清食品グループは、創業者・安藤百福（ももふく）が1958年に世界初の即席めん「チキンラーメン」を発明したことをきっかけに誕生した企業です。現在は70社以上のグループ会社があり、主力の即席めん事業に加え、チルドや冷凍、飲料や菓子など幅広い事業を展開しています。連結従業員数は1万7,000人以上、売上高は約8,000億円を誇ります。

また、2019年には経営トップ自ら、「DIGITIZE YOUR ARMS（デジタルを武装せよ）」というスローガンを打ち出しました。その背景について、成田さんは「経営トップが『日清食品グループのような非IT企業であっても、デジタルを積極的に活用しなければ、グローバル企業として生き残ることは難しい』という危機感を強く持っておりました。そこで、『これからデジタルスキルもしっかり身に付けていく』という思いを全社に浸透させるためのメッセージとして発表されました」と説明します。

DXの取り組みについては、最初は“ペーパーレス”をテーマに、ローコード開発（※）ツールを活用して、IT部門だけでなく、現場の社員自身が紙やExcelで管理していた業務をアプリ化し、デジタル化を進めました。

※ローコード開発…あらかじめ用意された部品を組み合わせ、必要最小限のプログラミングでシステムを開発する手法

その後は、経営トップの「データをしっかり活用していきたい」という強い思いのもと、「システム間のデータを統合して、それらを確認できるレポートツールやダッシュボードツールを導入し、従業員の方々が使えるように教育していきました」と話します。

2023年頃からは、ChatGPTのリリースによってAI活用へと大きく舵を切ります。成田さんは、「（ChatGPTの登場には）当時、非常に大きな衝撃を受けました。経営トップも実際に触れて、『これは世の中を変えていくんじゃないか』と申していました」と振り返ります。その後は、“AIを社内にどうやって浸透させるか”に力を注ぎ、成田さんによると、現在パソコンを使って業務をおこなう社員のAI利用率は、9割以上に達しているといいます。

ここで笹川が、IT企業から2019年に日清食品ホールディングスへ入社した成田さんへ、「入社されてからの7年間で、AIの台頭も含めて環境がいろいろ変わっていったなかで、日清食品におけるITやDX、AIの活用推進においても目覚ましい進化を感じていらっしゃるのではないですか？」と質問します。

これに対し、成田さんはまず、日清食品ホールディングスに転職した経緯について語り、「日清食品グループは非IT企業でありながらも、経営トップが『デジタルを積極的に活用していくべきだ』と非常に強い意欲を持って考えていらっしゃるなと感じたので入社しました」と明かします。そして、入社した後もその意欲が高まっていると感じ、「私としてはデジタル領域で施策を牽引する立場なので、非常にスムーズに（仕事を）やらせていただいています」と話します。

◆挑戦を恐れない企業文化

成田さんは「私自身、DeNAやメルカリといったネットベンチャーで働いていたときの経験が、今も非常に生きているなという気がしています」と言います。

ネットベンチャーにいた当時は仕事のスピードが非常に速く、朝に決めた計画などが夕方に覆されることも当たり前で、その都度、最適な判断を重ねながら前に進むカルチャーだったと振り返り、「最初はついていくのが非常に大変だったんですが、それに馴染んでいかないと取り残されてしまうので、その働き方に慣れていきました。（日清食品グループも仕事のスピードが非常に速いので）日清食品グループのIT部門でも基本的にはまったく同じ働き方をしています」と話します。

さらに、社内で大切にされている行動指針「日清10則」のなかで、成田さんが特に大切にしている考え方として「迷ったら突き進め。間違ったらすぐ戻れ。」を挙げます。この考え方は、「その都度判断し、間違ってもいいからまず前へ進む」という自身の仕事観とも重なっていると言い、「後押ししてくれる考え方なので、非常にありがたいですし、やりやすいです」と話していました。

次回8月8日（土）の放送も、引き続き成田さんをゲストに迎えてお届けします。日清食品グループが独自に開発した対話型AI「NISSIN AI-chat」についてなど、貴重な話が聴けるかも!?

＜番組概要＞

番組名：DIGITAL VORN Future Pix

放送日時：毎週土曜 20:00～20:30

パーソナリティ：笹川友里

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/