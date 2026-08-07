舐達麻・G PLANTS、5年の沈黙を破りソロ始動　デビュー曲「Ryuchijo」8月14日リリース

舐達麻のG PLANTSが、長年の沈黙を破りソロアーティストとして本格始動する事を発表した。第一弾作品となるデビューシングル「Ryuchijo」を、8月14日（金）にリリースする。

【写真を見る】

「Ryuchijo」は、過去に逮捕され、警察署の留置所に収監されていた期間に書き上げたリリックをもとに制作された楽曲。制限された環境で紡いだ言葉が、5年という歳月を経て、デビューシングルとして世に放たれる。

楽曲の一部はすでにSNS上で断片的にリークされており、その圧倒的なリアリティと表現力の高さに多くのヘッズから期待の声が寄せられていた。そして本日、「Ryuchijo」のティザー映像が解禁され、早速大きな話題を呼んでいる。

G PLANTSは「リリースの時間空きすぎて死亡説や社会不在説など様々な憶測が飛び交っていますが、僕はきちんと社会にいて、今まで以上に元気です（笑）。待ってくれていたヘッズの皆さんにはぜひ聞いてもらいたい曲がたくさんありますので、続々色々出るので、作品のリリースを楽しみにしていてください」と熱量高く意気込みを語っている。

長年にわたり日本のヒップホップシーンを牽引してきたG PLANTS。ソロとして踏み出す新たな一歩に、大きな注目が集まる。

Photo by ＠jeremyelkin

＜リリース情報＞

G PLANTS

「Ryuchijo」

8月14日（金）リリース

G PLANTS Official SNS

Instagram：@g_plants_ggg

X：@g_plants_ggg

YouTube：https://youtube.com/@rolledmansacks-jp