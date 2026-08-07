海技教育機構は、海技大学校(兵庫県芦屋市)において、令和8年10月1日に開講する「2026年度 五級航海専修」の二次募集願書受付を開始した。出願期間は8月17日まで(書類必着)。

同コースは、高等学校等を卒業した方を対象に、乗船実習6か月を含む1年間で五級海技士(航海)免許の取得を目指すコース。未経験者でも短期間で船員になることができ、卒業すると五級海技士(航海)の国家試験のうちの筆記試験の免除などの特典もある。また、授業料39万円について、SECOJ(日本船員雇用促進センター)の支援も実施している(出願申請とは別に手続きが必要)。

入学資格は、今年度の海技士コース(五級航海専修)に出願した者以外で、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等と認められる者(中等教育学校とは、中高一貫教育を行う学校)。

令和8年度入学試験概要

出願期間:令和8年8月3日(月)～令和8年8月17日(月)(書類必着)

入学試験日時:令和8年8月28日(金)9：30集合

合格発表日:令和8年9月4日(金)15：00発表

合格発表:海技大学校において合格者一覧表を掲示するとともに、

試験結果通知書を出願者宛に送付します。

入学承諾書提出期限:令和8年9月11日(金)(書類必着)

入学式:令和8年10月1日(木)

詳細は、海技大学校の公式サイトを確認すること。