wave to earth、新章を告げるニューアルバム『bad pieces』リリース

韓国インディーロックバンド、wave to earthが、ニューアルバム『bad pieces』をリリースした。

今年5月に発表された先行シングル「heaven and hell」は、米メディアThe FADERから「アコースティック・ギターとペダルスティールが温かな風のように響き、新たなサウンドの方向性を示している」と高く評価され、Ones To Watchも「wave to earthにとって新たな一歩となる楽曲」と紹介。リリース前から大きな注目を集めていた。

『bad pieces』は、Daniel Kim（キム・ダニエル）、John Cha（ジョン・チャ）、Dong Q（ドン・キュー）の3人にとって、新たなクリエイティブ・フェーズの幕開けとなる作品。これまでの制作手法にとらわれることなく、新たな楽器やサウンドを積極的に取り入れることで、自分たちらしさを改めて見つめ直したアルバムとなっている。

Daniel Kimは制作について、こう語る。「過去の名盤を数多く研究し、そこで使われていたサウンドや楽器を自分たちの音楽にも取り入れたいと思った。そうした音はアナログな質感だけでなく、新しいインスピレーションを与えてくれた」

またJohn Chaは、こうコメント。「この作品はwave to earthの新しいサウンドを確立するためのもの。これまでと同じことを繰り返すのではなく、新しい表現に挑戦したかった」

これまでwave to earthは、ローファイ・ジャズを軸とした独自のサウンドで世界中に多くのファンを獲得。しかし『bad pieces』では、その成功を収めたスタイルに安住することなく、新たな表現へと踏み出している。メンバー自身はこの作品を"変化"ではなく、「今の自分たちを最も素直に映し出したアルバム」と位置付けている。この大胆な挑戦は、キャリアの絶頂期ともいえるタイミングで実現した。2024年から2025年にかけて100本以上の公演を行い、北米29公演をソールドアウト。韓国・オリンピックホール3公演も発売開始からわずか1分足らずで完売を記録。さらに、2023年の代表曲「bad」はSpotify「Viral 50 Global」で1位を獲得し、「seasons」は累計5億回再生を突破するなど、世界規模でその人気を証明している。

アルバムのリリースに合わせ、9月4日のカナダ・バンクーバー公演を皮切りに、Live Nation主催の大規模ワールドツアー「the pieces tour」もスタート。シカゴ、ボストン、ミネアポリス、シアトル、サンフランシスコ、アトランタ、オースティンを含む北米21都市を巡るほか、ニューヨークの名門Radio City Music Hall、ロサンゼルスのGreek Theatreでの公演も予定されている。さらに11月にはアジア各都市での公演も決定し、日本公演は11月26日（木）に大阪BIGCAT、そして11月27日（金）にZepp DiverCity （TOKYO）にて開催される。

＜リリース情報＞

wave to earth

ニューアルバム『bad pieces』

配信中

https://orcd.co/badpieces

＜ライブ情報＞

wave to earth - the pieces tour / ウェーブ・トゥ・アース – ザ・ピーシズ・ツアー

2026年11月26日（木） 開場 18:00 / 開演 19:00 BIGCAT

2026年11月27日（金） 開場 18:00 / 開演 19:00 Zepp DiverCity （TOKYO）

（問）LIVE NATION H.I.P. 03-3475-9999 / https://www.livenationhip.co.jp/

主催・招聘・企画・制作：LIVE NATION H.I.P.

後援：J-WAVE / FM802

協力：The Orchard Japan / ローソンチケット

wave to earth 来日公演特設サイト：https://www.livenationhip.co.jp/all-events/wave-to-earth-tickets-ae1466845