つつじ庵は8月6日、JR高崎駅直結の商業施設イーサイト高崎2階に、ジャージー牛のミルクと発酵バターが主役のスイーツ専門店「神津牧場」をオープンした。

同店では、群馬県下仁田町で、明治20年に開設された日本最古の西洋式酪農牧場である神津牧場で育ったジャージー牛の濃厚なミルクや芳醇な発酵バターを使用し、伝統的な放牧酪農の歴史とおいしさを次の世代へ伝えるオリジナル商品を展開する。

店頭では、澄ましバターをまとった「神津ゴールドバターソフト」(650円)、神津牧場のジャージーミルクが主役の「神津ジャージーミルクソフト」(500円)、ジャージーミルクでつくったプリンの上に、ミルクソフトをのせた「神津ジャージープリンソフト」(850円)を販売する。

神津ジャージーミルクソフトと神津ゴールドバターソフト

神津ジャージープリンソフト

白いプリンにパリッとした澄ましバターをのせた「ゴールドバターのせ」(500円)、プリン・澄ましバター・フロマージュの3層を重ねた「3層仕立て」(600円)、シンプルな「カスタード」(450円)といった神津プリンシリーズも展開する。

そのほか、スフレサンドなどの生スイーツに加え、飲むヨーグルトやフラッペ、手土産や自分へのご褒美に適したバターフィナンシェやキャラメルソース入りのミルクサンドクッキーといった焼菓子も豊富に取りそろえる。