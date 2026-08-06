村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBon 伊豆の国factory」は8月1日、新お土産スイーツ「ベリーバターサンド」を発売した。

ベリーバターサンド

新商品「ベリーバターサンド」(560円)は、サクサクのクッキーで厚みのあるいちごバタークリームを挟み、ピンクのいちごチョコで封かんスタンプを描いた可愛らしい焼菓子。3点の購入で、切手をイメージしたラベルのギフトボックスが付く。食べるタイミングによって食感や香りの変化を楽しめるのも特徴で、冷やしてサクサク感と濃厚なコクを味わうほか、常温に1～2分置くことでクリームの口どけとなめらかな香りが引き立つという。

3個箱には切手風のラベル

8月31日まで「サマーベリーフェスティバル」を開催する。期間中は、口の中でパチパチ弾ける「パチパチいちごあめ」(680円)や「パチパチボンボンソフト」(650円)、約12粒のいちごを使った「サマーロングいちごあめ」(1,500円)などの限定メニューを提供する。

サマーベリーフェスティバル限定メニュー

会期中には、レシートで挑戦できる「いちごすくい」などの縁日企画(8月29日～31日)や、限定バウム串の販売、ソフトクリームへのラスクトッピングを展開する「バウムウィーク」(8月8日～16日)といった特別企画も用意する。

いちごすくい

カフェで好評の「いちごあめの宝石箱パフェ」(2,000円)とともに、夏休みを盛り上げる。