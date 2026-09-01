日本ハム、ソフトバンクに2-1で辛勝

先発投手：日本ハムは山﨑福也が7回1失点の好投（3安打0奪三振）、ソフトバンクのL・モイネロは8回1失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ソフトバンクが1点を先制 2回裏：日本ハムが1点を返し同点 8回裏：日本ハムが勝ち越し点を奪う 注目選手：日本ハムの今川優馬が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 118 68 49 1 .581 -
2 巨人 120 64 54 2 .542 4
3 DeNA 119 54 62 3 .466 13
4 ヤクルト 118 52 65 1 .444 16
5 広島 115 48 63 4 .432 17
6 中日 122 51 70 1 .421 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 119 73 44 2 .624 -
2 西武 122 69 50 3 .580 5
3 日本ハム 122 68 53 1 .562 7
4 オリックス 121 57 62 2 .479 17
5 ロッテ 116 53 60 3 .469 18
6 楽天 118 46 71 1 .393 27