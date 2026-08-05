キャリアデザインセンターが運営する女の転職typeは8月4日、「夏休み」についての調査結果を発表した。調査は2026年6月22日～6月29日、働く女性220名を対象にインターネットで行われた。

45%が「夏休みを取得しない・できない」

今年の夏休みは何日取得するかを尋ねたところ、「夏休みは取得しない・取得できない」が45.5%で最多の回答となった。また、休暇を取得する人であっても「2～3日」が17.7%、「4～5日」が15.0%と、1週間未満の休暇にとどまる人が多いことがわかった。

約6割が物価高や円安が夏休みの予定に「影響する」

昨今の物価高の影響を尋ねたところ、「かなり影響する(旅行のキャンセル、大幅な予算修正など)」が32.3%と最も多い回答となった。「やや影響する(旅行先の変更、日帰りにするなど)」と合わせると63.6%の人が「影響する」と回答した。

夏休みの過ごし方は「旅行」が最多

今年の夏休みの過ごし方としては1位「旅行」27.3%、2位「帰省」24.2%、3位が同率で「掃除・断捨離」「何もしない」という結果になった。

昨年と比べて、大きな差はないものの、「旅行」「帰省」など非日常的な予定がある人がやや減少し、「掃除・断捨離」「買い物」など日常的な予定がある人がやや増加していた。

その他の回答としては「副業」「家族サービス」「通院」といった回答があった。

夏休みに使う予算は「3万円未満」が半数以上

今年の夏休みにかける予算は、「1万円～3万円未満」31.7%が最も多い回答だった。「1万円未満」19.2%と合わせると、全体の半数以上が予算を3万円未満に抑えていることがわかった。

昨年と比較して予算に大きな変化はなかった。

今年の夏休み「帰省しない・未定」が65.0%

今年の夏休み、実家、または義実家に帰省をするか尋ねたところ、「帰省しない・未定」65.0%が圧倒的に多く、次いで「自分の実家に帰省する」が23.3%という回答となった。

実家に帰省するとき、どんな気分?

自分の実家に帰省する時の感情について尋ねたところ、「とても楽しみ」34.2%が最も多く、次いで多かった「やや楽しみ」28.9%と合わせると、63.1%が楽しみと回答している。

「やや気が重い」と回答した人は13.2%だった。

義理の実家に帰省する時の感情について尋ねたところ、「やや楽しみ」と「どちらともいえない」が28.6%と同率の結果となった。「とても楽しみ」14.3%「やや楽しみ」28.6%を合わせると42.9%が楽しみと回答しているが、自分の実家に帰省する時の感情と比べると、「楽しみ」と回答した人が20%程減少している。

一方で「やや気が重い」14.3%、「とても気が重い」14.3%をあわせると、28.6%の人が気が重いと回答した。自分の実家への帰省で気が重いと回答した人は13.2%だったので約2倍の開きがある。

理想の夏休み制度は「自由に使える有休の付与」が最多

理想の夏休み制度について尋ねたところ「夏休みの枠はなく、自由に使える有給休暇が付与される」42.3%が最も多い回答となった。現状多くの企業で採用されている「会社指定のお盆期間などに全員で休む」21.4%は、最も少ない回答となっている。

休暇制度や休みの取りづらさが原因で約7割が「転職を考えた」

休暇制度や休みの取りづらさが原因で転職を考えたことがあるかどうか尋ねたところ、「考えたことはない」31.8%が最も多い回答だった。しかし、「考えたことがあり、転職をした」21.4%、「考えたことがあり、転職活動をしている」25.0%、「考えたことはあるが、転職はしていない」21.8%をあわせると、68.2%が休暇を原因に転職を考えたことがあると回答した。