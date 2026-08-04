ディーアイジーは12月、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』シリーズから、伊地知虹夏をフィギュア化して発売する。

秀華祭のメイド服姿を立体化し、白と黒を基調とした衣装とウィンクしながら微笑むポジティブな表情を再現した。全高は約175mm(台座含む)で、価格は1万2,100円。

同社のDIG公式オンラインストアで購入すると、限定特典として「差し替えフェイスパーツ」が付属する。

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス