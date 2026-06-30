通勤や通学、プライベートなどで外出する時、カバンを持って出掛けることは多いと思います。実は、カバンの状態によって金運がアップしたり、逆に貧乏体質になってしまう可能性があることをご存じでしょうか？※サムネイル画像： PIXTA

カバンによって金運アップしたり、貧乏体質になったりするなんて、ちょっと意外ですよね。では、お金持ちが持つカバンにはどのような特徴があるのでしょうか？ また、貧乏体質を招きやすいカバンとはどんなものなのでしょうか。

◆お金持ちのカバンは長持ちする

「お金持ちはブランド品のカバンをたくさん持っていそう」というイメージを持つ人も多いと思います。しかし実際は、お金持ちほど堅実。

複数のカバンを持つ人もいますが、高額なものを何点も買いそろえているわけではなく、1～2点を大切に使う傾向があります。

そして、その大切にする方法が違います。

高額なブランド品には、オーバーホールといってメンテナンスサービスが用意されていることが多く、皮の剥げやほつれを直すことで新品同様によみがえります。

オーバーホールには数万円～十万円ほどかかりますが、常に美しい状態のカバンを持つことで、周囲からよい印象を持たれ、よい運も引き寄せやすくなるのです。

◆安価なカバンやバッグでもメンテナンスをしっかりすればOK

とはいえ、「高いブランドバッグなんて買えない」と思う人も多いでしょう。でも大切なのは、値段ではありません。カバンの「状態」がよいかどうかなのです。

たとえ安価なカバンであっても、キレイに保たれ、丁寧に扱われているものなら、よい運気を引き寄せることができます。

チェックしたいのは、革が剥げていないか、ほつれがないか、チャックや金具がスムーズに動くかといった基本的なポイントです。

カバンやバッグはモノの家。

開運や金運アップのために「家をキレイに整える」と言われますが、カバンも同じです。もちろん、中身も整理整頓することを忘れないでくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）