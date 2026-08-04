FWD生命は2026年7月30日、「猛暑・酷暑日に関する意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年6月15日〜6月16日、全国の20〜59歳の男女1,000人を対象にインターネットにて行われた。

猛暑への不安は8割超も、猛暑への備えは1割未満

猛暑に対する不安

猛暑で不安に感じるリスク

猛暑に何らかの不安を抱える人は84.6%にのぼり、不安の内容は「電気代の高騰」(56.2%)、「熱中症」(54.3%)が上位となった。

猛暑によって支出が変化したか

電気代高騰に不安を抱えているか

また、支出が増えたと感じる人は59.3%、支出が増えたと感じる人の約7割(74.0%)が電気代の高騰に不安を抱えていることがわかった。

猛暑をきっかけに保険や健康への備えの重要性を感じたか

猛暑による体調悪化への備え

猛暑をきっかけに保険や健康への備えの重要性を感じる人は57.6%だった。一方、猛暑による体調の悪化への備えでは、「かかりつけ医・相談先の確認」(4.6%)や「保険内容の確認・見直し」(2.5%)など、具体的な備えを行っている人は少数にとどまった。

猛暑でも約7割が出社、在宅勤務希望は4割超

猛暑でも評価や周囲の目を気にして出社することはあるか

出社したくないと感じ始める気温

猛暑でも評価や周囲の目を気にして出社すると答えた人は69.0%だった。「出社したくない」と感じ始める気温は「30℃程度」(24.6%)が最多となった。

猛暑を理由に在宅勤務へ切り替えたい人の割合

男女別 在宅勤務へ切り替えたい割合

また、猛暑を理由に在宅勤務へ切り替えたい人は42.9%で、女性(52.5%)が男性(37.1%)を上回った。

猛暑日の仕事への影響

仕事への影響では「集中力の低下」(51.5%)が最も多く、「休憩・中断の増加」(28.8%)、「判断スピードの低下」(23.4%)が続いた。

酷暑日で外出を控えた人は約4割

酷暑日における行動変化

酷暑日(40℃以上)を意識して外出を控えた人は39.8%、光熱費を気にするようになった人は34.3%だった。社会に求める対策では「インフラ(電力)の強化」(47.1%)が最多となり、「サマータイムやシエスタの導入」(31.5%)、「学校・保育施設の休校基準づくり」(27.1%)が続いた。

酷暑日に対する社会の対応

猛暑で「子どもの外遊び」が減ったと感じる人が最多

近年の猛暑で減ったと感じる夏の風景

近年の猛暑で減ったと感じる夏の風景は、「子どもの外遊び」(37.8%)が最も多かった。続いて「公園で遊ぶ人」(33.4%)、「スーツ姿の人」(29.7%)、「セミの鳴き声」(18.4%)、「長時間の夏祭り」(11.1%)となり、猛暑が夏の過ごし方にも影響を与えていることがうかがえた。