株主優待は魅力的な制度ですが、長期的な資産形成を考えるなら、配当にも注目したいところです。優待は制度変更や廃止の可能性がありますが、安定して利益を生み出す企業は継続的な配当にも期待できます。

また、近年は長期保有する株主を優遇する企業も増えています。一定期間保有することで優待内容が充実するケースもあり、「長く応援してほしい」という企業の姿勢がうかがえます。

今回は、2026年9月権利確定銘柄の中から、配当と優待の両方に魅力があり、中長期で保有を検討したい3銘柄を紹介します。

◆エクセディ＜7278＞

エクセディ＜7278＞は、自動車用クラッチで世界トップクラスのシェアを持つ自動車部品メーカーです。国内だけでなく海外にも幅広い生産・販売拠点を持ち、グローバルに事業を展開しています。

株主優待は100株以上、1年以上継続保有を条件としており、カタログギフトの中から好みの商品を選ぶことができます。長期保有を前提とした制度となっているため、中長期で保有する楽しみがあります。

また、株主還元にも積極的で、高い配当利回りが期待できる銘柄としても知られています。安定した収益力を背景に、配当と優待の両方を重視する投資家から注目されています。

◆エフ・シー・シー＜7296＞

エフ・シー・シー＜7296＞は、二輪車や四輪車向けクラッチの製造を主力とする自動車部品メーカーです。特に二輪車用クラッチでは世界トップクラスのシェアを持ち、海外売上高の比率も高いグローバル企業です。

株主優待は200株以上、1年以上継続保有で地元静岡県の特産品などが贈られます。地域色のある優待を楽しめることも特徴です。

同社は財務体質が健全で、安定した利益を背景に株主還元を重視しています。配当利回りも比較的高い水準にあり、長期保有との相性がよい銘柄といえるでしょう。

◆ソフトバンク＜9434＞

ソフトバンク＜9434＞は通信事業を中核としながら、法人向けDX支援やデータセンター、AI関連事業など成長分野への投資を積極的に進めています。通信による安定収益を基盤に、新たな収益源の拡大にも取り組んでいます。

株主優待は継続保有株主を対象として実施されており、100株以上を1年以上継続保有すると、PayPayマネーライト1000円分が進呈されます。また、安定した配当政策を掲げており、配当利回りの高さから個人投資家の人気も集めています。

成熟した通信事業の安定性と、AI・データセンターなど成長分野への投資を両立している点も、中長期で注目したいポイントです。

◆長期投資では「総合的な株主還元」を見よう

長期保有を前提にするなら、優待だけではなく、配当や業績、財務体質なども含めて企業を評価することが重要です。配当と優待の両方を受け取ることで、投資の満足度が高まるだけでなく、長く保有するモチベーションにもつながります。

今回紹介した3銘柄はいずれも、長期保有することで魅力が増す銘柄です。株主還元だけでなく、企業の成長にも期待しながら、じっくり付き合える投資先を選んでみてはいかがでしょうか。

※株主優待に関する情報は、記事執筆時点のものになります。詳細につきましては、各社が発表している株主優待内容をご確認ください。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）