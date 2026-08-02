トッテナム・ホットスパーを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督は、ブラジル代表FWリチャーリソンの去就が不透明となっていることを認めた。イギリスメディア『スカイスポーツ』が

現在29歳のリチャーリソンは、母国アメリカ・ミネイロでプロキャリアをスタート。その後、フルミネンセ、ワトフォードを経て、2018年夏にエヴァートンへ完全移籍で加入した。マージーサイドでの4年間では主力として公式戦152試合出場53ゴール15アシストを記録。2022年夏にトッテナムへ活躍の場を移すと、ここまで通算133試合出場32ゴール15アシストをマークしている。

そんなリチャーリソンは今夏の移籍市場で退団を取り沙汰されている。それでも、現地時間1日に行われたチェルシーとのプレシーズンマッチでは、1－1で迎えた後半アディショナルタイムに劇的な勝ち越しゴールを奪い、チームを勝利に導いている。

試合後、デ・ゼルビ監督は契約最終年に突入しているリチャーリソンについて言及。「まだわからない。選手としても人間としても彼が好きだし、彼の態度や振る舞いは信じられないほど素晴らしい。でも、最終的には彼の意志を尊重しなければならない」と語り、今夏の去就が決定していない現状を明かした。

同試合で決勝弾を挙げたことについては、「依然として重要な選手だ。リチャーリソンのようなストライカーはそう簡単には見つからないし、リチャーリソンは得点を決める方法を知っている選手だ」と続け、高い評価と存在意義を強調した。

それでも、同指揮官は「彼は残留を希望するかもしれないし、去りたいと言うかもしれない」とコメント。「いずれにせよ、とにかく話をする必要があるが、何の問題もない。彼は素晴らしい男だ。チームメイトもクラブもスタッフもみんな彼を愛している。なぜなら彼は毎日真剣に一生懸命に努力しているからだ」と語り、最終的な判断を選手の決断に委ねる姿勢を示した。

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