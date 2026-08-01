ボーンマスは1日、ベンフィカからポルトガル代表DFアントニオ・シウヴァを完全移籍で獲得したことを発表した。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、移籍金は2140万ポンド（約45億円）となり、最大430万ポンド（約9億円）のボーナスが付帯する。

2003年10月30日生まれのアントニオ・シウヴァは、ベンフィカの下部組織出身。2022年4月にトップチームデビューを飾ると、翌シーズンからスタメンセンターバックに定着し、弱冠22歳ながら同クラブで通算183試合に出場し、計4つのタイトル獲得に貢献した。さらに、ポルトガル代表には2022年11月にデビューを果たし、同年に行われたカタールW杯およびUEFA EURO 2024に出場。惜しくも北中米W杯には選出されなかったが、すでにA代表通算20キャップを刻んでいる。

ボーンマスは昨シーズン限りでアルゼンチン代表DFマルコス・セネシが契約満了に伴い退団しており、CBの補強が迫られていたが、若きポルトガル代表DFを射止めた。

初の海外移籍となったアントニオ・シウヴァはクラブの公式サイトを通じて、以下のように述べている。

「ここに来ることができてとても嬉しいです。ボーンマスの一員として、プレミアリーグでプレーできるのは光栄なことです。チームメイトと一緒にシーズンをスタートするのが待ち遠しいですし、ここにいられることに興奮しています」

「常に勝利を目指したいですし、全力を尽くし、ファンのためにプレーします。ピッチで最高のパフォーマンスを発揮するために必要な能力はすべて兼ね備えていると思っているよ」