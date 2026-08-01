アル・アハリ・サウジが、新監督としてマルセリーノ・ガルシア・トラル氏を招へいすることが決定的となったようだ。フランスメディア『フット・メルカート』が8月1日に報じている。

アル・アハリ・サウジは2025－26シーズンのサウジ・プロフェッショナルリーグを3位で終えたものの、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ではクラブ史上初の2連覇を達成。2023－24シーズンからマティアス・ヤイスレ監督の下で着実な強化を進めており、新シーズンこそは、11年ぶりのサウジ・プロフェッショナルリーグ制覇と前人未到のACLE3連覇に挑むと目されていた。

しかしながら、ここにきてヤイスレ監督の去就が不透明になっている。事の発端は7月31日、プレミアリーグのニューカッスルを率いるエディ・ハウ監督が辞任したことだ。同監督の決断を受けて、ニューカッスルは後任としてヤイスレ氏に接触。1100万ユーロ（約20億3000万円）の違約金を支払い、2030年6月30日までの4年契約を締結することが決定的だと報じられた。

このような状況を受けて、アル・アハリ・サウジは、新シーズン開幕直前に監督が不在となるアクシデントに見舞われている。だが、今回の報道によると、既に後任となる人物には接触済みとのこと。その人物こそ、マルセリーノ氏だ。

ビジャレアル、バレンシア、アスレティック・ビルバオ等、ラ・リーガのクラブを中心に指揮してきたマルセリーノ氏は、2018－19シーズンにバレンシアでコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）優勝を達成。2025－26シーズンはビジャレアルを率いており、アトレティコ・マドリードを押し除けてラ・リーガの3位へ導く手腕を発揮したが、契約満了に伴い、同シーズン限りでビジャレアルを離れる決断を下していた。

アル・アハリ・サウジは、現在フリーとなっているマルセリーノ氏に接触。既に大筋合意に達しており、交渉は細部を詰めるのみの段階だという。ヤイスレ監督の“引き抜き”に遭おうとも、迅速な動きを見せ、経験豊富なスペイン人の知将を迎え入れる準備を整えた。

【ハイライト動画】アル・アハリ・サウジがACLEを連覇！