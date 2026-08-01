1日、「Juiceスペシャルマッチ」の浦和レッズvsRB大宮アルディージャが埼玉スタジアム2002で行われた。

2026／27明治安田Jリーグの開幕を1週間後に控えた中、浦和と大宮の“さいたまダービー”が9年ぶりに実現。J1を戦う浦和、J2を戦う大宮はリーグ戦に向けた貴重なプレシーズンマッチとなった。

曺貴裁監督を新たに迎え、復権を目指す浦和。大宮戦では多くの入れ替えがあったGKに西川周作を起用。最終ラインはFC町田ゼルビアから加入した林幸多郎を早速起用。宮本優太、根本健太、長沼洋一と並んだ。ボランチには安居海渡とFC今治から新加入の笹修大が並び、2列目には右から金子拓郎、渡邊凌磨、マテウス・サヴィオが並ぶことに。1トップは、小森飛絢が務めた。

対する大宮も、スペイン人指揮官のナルシス・ペラッチ・ナダル監督を新たに迎えるシーズン。大きな戦力の入れ替えはない状況だが、GKにトム・グローバーを起用。最終ラインは木寺優直、尾崎優成、西尾隆矢、加藤聖が並び、アンカーに加藤玄、インサイドハーフに山本桜大、豊川雄太が入ることに。3トップは右にカプリーニ、左に泉柊椰、そしてトップにはジェフユナイテッド千葉から加入したカルリーニョス・ジュニオが入った。

最初にチャンスを作ったのは浦和。2分、背後へのパスに反応した金子がボックス内右からマイナスのボールを入れると、走り込んだ渡邊がダイレクトで狙うも枠を大きく外す。

11分、大宮は左サイドひ開いた豊川へと展開すると、右足でゴール前へクロス。これを、ボックス中央で待ち構えたカルリーニョス・ジュニオがヘッド。ゴール右に決まり、大宮が先制に成功する。しかし14分、大宮はビルドアップでミス。加藤がバイタルエリアでパスを受けるが渡邊が鋭いプレスでボール奪取。そのままフリーで決めて浦和がすぐに同点に追いつく。

立ち上がりから互いに点を取った中、大宮はキックオフからゴール。15分、山本が粘りを見せて左に展開。パスを受けた泉は、得意のカットインから右足一閃。シュートはゴール右に吸い込まれ、大宮がすぐに勝ち越しに成功する。

前半は大宮の1点リードで折り返した試合。浦和はハーフタイムに根本と笹を下げ、工藤孝太とガンバ大阪から加入した南野遥海を起用。マテウス・サヴィオと安居がボランチを組み、南野が左に入った。対する大宮は、前半アディショナルタイムにカルリーニョス・ジュニオに代わって中山昂大が入っていたが、ハーフタイムでの選手交代はなかった。なお、トップに豊川が入り、トップ下に山本が。中山と加藤玄がダブルボランチで並んだ。

後半はシステムを変えた大宮が前半よりもスムーズにボールを回す回数が増え、何度も浦和ゴールに迫っていくが、追加点は遠い。対する浦和は60分にビッグチャンス。左サイドから渡邊がグラウンダーのクロスを入れるとビッグチャンスを迎えたが、GKトム・グローバーがビッグセーブで得点を許さない。

大宮は74分にもビッグチャンス。右サイドを関口が持ち上がりカウンター。グラウンダーのアーリークロスがファーサイドに流れると、泉がダイレクトで折り返しボックス内中央でマギージェラニー蓮がシュートも枠を外してしまう。

ビハインドが続く浦和は77分に3枚替えを敢行。安居、林、マテウス・サヴィオを下げ、サミュエル・グスタフソン、水沼宏太、肥田野蓮治を起用。大宮も山本を下げて、小島幹敏を投入する。すると82分、浦和は背後に出されたボールに肥田野が反応。GKと一対一となったところで、加藤聖がファウルを取られ浦和がPKを獲得。これをオナイウ阿道が蹴るもトム・グローバーが読み切りセーブ。しかし、跳ね返りをオナイウ阿道が頭で押し込んで同点に追いついた。

その後は互いに勝ち越しを目指して攻勢に出るも、ゴールは生まれず。スタンドも大いに盛り上がりを見せたダービーは、2ー2のドローに終わった。

【スコア】

浦和レッズ 2ー2 RB大宮アルディージャ

【得点者】

0ー1 11分 カルリーニョス・ジュニオ（RB大宮アルディージャ）

1ー1 14分 渡邊凌磨（浦和レッズ）

1ー2 15分 泉柊椰（RB大宮アルディージャ）

2ー2 85分 オナイウ阿道（浦和レッズ）

【出場メンバー】

▼浦和レッズ

GK：西川周作

DF：林幸多郎（→77分 水沼宏太）、宮本優太、根本健太（→HT 工藤孝太）、長沼洋一（→55分 ダニーロ・ボザ）

MF：笹修大（→HT 南野遥海）、安居海渡（→77分 サミュエル・グスタフソン）

MF：金子拓郎（→89分 稲垣篤志）、渡邊凌磨（→87分 早川隼平）、マテウス・サヴィオ（→77分 肥田野蓮治）

FW：小森飛絢（→61分 オナイウ阿道）

▼RB大宮アルディージャ

GK：トム・グローバー

DF：木寺優直（→68分 関口凱心）、西尾隆矢、尾崎優成（→66分 村上陽介）、加藤聖（→84分 イヨハ理ヘンリー）

MF：加藤玄、山本桜大（→78分 小島幹敏）、豊川雄太（→68分 マギージェラニー蓮）

FW：カプリーニ（→68分 スファナット・ムエアンタ）、カルリーニョス・ジュニオ（→45+2 中山昂大）、泉柊椰（→84分 日髙元）

【動画】9年ぶり“さいたまダービー”は白熱展開に