今日の運勢 8月2日（日）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位？

2026年8月2日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）8月2日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で心の充実感がありそうな運気です。今日は趣味が充実しやすい1日でもあるので、好きなことをとことん楽しむのも良さそうです。好調な流れの中で過ごすことができそうです。今日はインスピレーションを感じやすい1日となりそうなので、自分自身の感覚を信じて過ごしてみましょう。成長できたり、学びが深まったりするような運気です。今日は視野を広く持って色々なことに触れてみましょう。海外のことに興味を持ってみるのも良さそうです。対人運が好調で、1対1のコミュニケーションが広がっていくような1日となりそうです。パートナーと真剣な話をしてみたり、自分自身の心と深く向き合ったりするのにも良い日となりそうです。趣味や友達との時間が充実するような1日です。今日は楽しい時間が広がっていくような運気なので、探究心を大切に過ごしてみましょう。対人運は好調です。今日は多数の人とのコミュニケーションが広がっていくような運気なので、人が集まる場所へ積極的に足を運んでみましょう。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、書類の整理がおすすめです。特に水回りの掃除を念入りにできると良さそうです。仕事運が好調で、忙しい1日となりそうです。今日は頑張りすぎには注意してキリの良い所で終えることを心掛けて過ごしてみましょう。金運が好調です。今日は財布の整理をしたり、布などで財布を磨いてお手入れをすることがおすすめです。カフェで気分転換をするのも良さそうです。内省がテーマの1日となりそうです。今日はスマホのデータの整理をしたり、不要なものを手放したりできると良い流れです。気分転換には読書がおすすめです。身体を動かしたり、外に出て気分転換ができたりすると良い日です。今日は美味しいものを食べに行ったり、ショッピングに出掛けるのも良さそうです。モヤモヤした気持ちが出やすい1日となりそうです。心が落ち着く時間を過ごしてみましょう。夜はお風呂に浸かったり、早めに睡眠を取るようにしましょう。日頃の疲れを癒して、心と身体のリフレッシュを心掛けてみましょう。食事や運動などについて見直してみるのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/