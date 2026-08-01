チェコサッカー協会（FAČR）は7月31日、チェコ代表の新監督にサンティ・デニア氏が就任することを発表した。

チェコ代表史上初の外国人指揮官が誕生。デニア新監督は（FAČR）と延長オプション付きの2年契約を締結。9月に行われるUEFAネーションズリーグのクロアチア戦およびイングランド戦からチームを指揮することになる。

現在52歳のデニア新監督は、現役時代にアトレティコ・マドリードやアルバセテ、スペイン代表でセンターバックとして活躍。引退後はアトレティコ・マドリードのフットボールディレクターやアシスタントコーチを経て、2010年から約15年にわたってスペインの育成年代で監督を務めた。

2017年にU－17欧州選手権、2019年にU－19欧州選手権を制し、そして2024年にパリオリンピックで金メダルを獲得。2025年7月からはカタール1部アル・シャハーニーヤの監督に就任したが、成績不振で同年11月に解任。それ以来の現場復帰となる。

デニア新監督は「チェコのサッカーには輝かしい歴史があり、ここにいられることを心から光栄に思う。チェコサッカー協会の野心的なプロジェクトに参加することになり、共に成功を収められると信じている。一日も早く仕事に取り掛かりたい」とコメントした。

チェコ代表はFIFAワールドカップ2026で20年ぶりに本大会出場。しかし、グループステージで1分2敗の最下位に終わり、大会後にミロスラフ・コウベク前監督が退任していた。