2026年8月の運勢ランキング「数秘術占い」運命数から導く今月のあなたの運気は幸運or要注意!?【今月の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い。2026年8月の「数秘術運勢ランキング」を公開します！ 生年月日から算出する「運命数」をもとに、今月の総合運をランキング形式で紹介。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん監修のもと、恋愛運や仕事運、金運を高めるヒントをお届けします。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1カ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年8月の運勢ランキングをチェックしましょう！ラッキーなことやうれしい知らせが届きやすい時期。心の迷いも消えて、自分のペースで過ごせるようです。穏やかな気分でいると、あなたを取り巻く環境も変化していきます。荒々しい人と距離が離れるなど、対人関係も良くなっていくことでしょう。良い時期のうちに備えをしておくことも大切です。徳を積むような行動も心がけると◎自分らしさを解放する時期。全力を出さないと、消化不良気味になってしまうので気をつけましょう。夏の暑さに負けないくらいの情熱が湧いてくるようです。一緒に頑張ってくれる仲間もいるため、日々充実感を持って過ごせそう。力の抜き方が分からなくなってしまいそうなので、夜は必ずクールダウンをしましょう。心が温かくなるような出来事が起こるようです。パートナーや恋人がいる人は、関係性が進展するタイミング。新たな出会いを求めているなら、気が合う相手を見つけられそうです。遊びに行く機会も増えて、出費も多くなりがちですが、たくさん経験することでさらに成長できる月になるでしょう。これまでやってきたことに区切りをつけて、ステップアップする時期。群れるよりも、一人で何かを成し遂げたくなるようです。少し大変かもしれませんが、大きな目標を作るほうがモチベーションも上がることでしょう。何かに熱中していると、あなたのことを魅力に感じる異性も多くなるようです。新しい恋をするチャンスでもあります。旅行をするなど、日常生活とは違う行動をすることが多くなりそう。いろいろな景色を眺めていると、視野も広がってさらに目標もできるようです。ただし、モチベーションが高すぎて周りと歩調が合わなくなってしまう場合もありそう。とくにパートナーや恋人の考えや気持ちには寄り添うようにしてみて。勢いはある時期ですが、予想外のところで評価されるなど、何だか実感が湧かないかもしれません。幸運が舞い込みそうなとき、どこかひるんでつかみ取れない。そんなこともありそうです。後悔しないように、「思いきってやってみる」を意識すると良いでしょう。神聖な場所へ出かけると運気アップ！力を蓄えていくタイミングです。いろいろアイデアが浮かんで試したくなるかもしれませんが、すぐに行動するのではなく、きちんと設計図を作ってみると良いでしょう。場の雰囲気を変えようと思って、ノリの良い発言や行動をしがちですが、それが合っていない場合もありそう。変だなと思ったら、意地を張らずに素直に謝るようにしましょう。いろいろ気にしてしまい、気持ちが落ち着かないことがありそう。心がソワソワするときは、自然に触れるようにしてみましょう。海や星空を眺めたり、散歩をしたり。パートナーや恋人と一緒に歩けば、本音で話もできることでしょう。何か良いイメージが浮かんだら、絵や文章にしてみるのもおすすめ。思い通りにならないことが増えてしまいそうですが、落ち込まないようにしましょう。通れるところを通るようにしたり、ときには休んだりしてみてください。自分を取り巻く環境を客観的に見ると、良いところと悪いところが分かり、どんなふうに行動すると上手くいくか気づくようです。2026年8月の運気は、半年ぐらい頑張ってきたことの成果が出やすいタイミング。何かに集中して取り組んでいたのであれば、それが元になってさらに高みを目指せるようです。もし、怠けていたり誰かの足を引っ張っていたりするならば、それらを清算するような出来事も起こるかもしれません。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/