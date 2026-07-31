FC東京vsドルトムントの前日記者会見でMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われ、FC東京の松橋力蔵監督、室屋成、ドルトムントのニコ・コヴァチ監督、マクシミリアン・バイアーが登壇した。

室屋とバイヤーはドイツのハノーファーで2シーズンに渡って共闘した元チームメイト。室屋は「（出会った時は）まだ10代でしたけど、才能がある選手でしたし、今ドルトムントにいることに驚きはありません。ドイツ代表としてプレーしていることも嬉しいです」とコメント。バイアーも「2シーズン、一緒にプレーしていい右サイドバックの選手という印象があります」と室屋を称えた。

右サイドバックを主戦場とする室屋とアタッカーのバイアー。明日の一戦ではマッチアップする可能性もあり「どれくらい彼が成長したのか見たいですし、しっかりと抑えたい（室屋）」。「マッチアップしたら抜けるように頑張ります（バイアー）」とそれぞれ意気込みを語った。

FC東京対ドルトムントの一戦は、MUFGスタジアムにて明日8月31日（土）19時キックオフ。試合の模様はABEMAで無料生中継、テレビ東京で録画放送（同日27時5分〜）される。

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