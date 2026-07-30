ダイハツ、「ムーヴ キャンバス」、「ムーヴ」を一部改良で安全装備を強化。“キャンバス”に特別仕様車「インテリアセレクション」を設定

ダイハツは2026年7月29日、軽乗用車「ムーヴ キャンバス」と「ムーヴ」を一部改良するとともに、「ムーヴ キャンバス」に新たな特別仕様車「インテリアセレクション」を設定し、同日より全国一斉に発売した。

【画像】キャンバスの世界観がクロスする（!?）内外装の組み合わせ違いを特別仕様車で実現

■“キャンバス”の特別仕様はストライプスとセオリーの内装を入れ替えた

今回のトピックは、ムーヴ キャンバスの新たな特別仕様車の追加だ。ストライプスとセオリーという2つの異なる世界観を持つグレードの魅力を融合し、従来とは異なる組み合わせを楽しめるモデルとして仕立てられた。

具体的には、ストライプス Ｇ インテリアセレクションおよびストライプス Gターボ インテリアセレクションは、愛らしい2トーンカラーのエクステリアはそのままに、セオリーの落ち着いたインテリアを採用。

一方、セオリー G インテリアセレクションとセオリー Gターボ インテリアセレクションは、シンプルで上質なエクステリアに、ストライプスの明るく親しみやすいインテリアを組み合わせた。

さらに、特別仕様車をベースに専用アクセサリーを組み合わせた新スタイルも設定。ストライプス インテリアセレクション向けには、専用フードガーニッシュやバックドアガーニッシュなどを装着する「アーバングレイススタイル」を、セオリー インテリアセレクション向けには、専用フードネームエンブレムやインテリアパネルセットなどを採用した「レトロポップスタイル」を用意し、個性をより際立たせている。

■ムーヴ キャンバスとムーヴともに安全装備を強化

一部改良では、ムーヴ キャンバスについてはボディカラーのラインアップを拡充。ストライプスには新色のスムースグレー×グレースブラウン、セオリーにはセラミックグリーンを追加した。

安全装備では、ムーヴ キャンバスとムーヴの両モデルで予防安全機能「スマートアシスト」をアップデート。対横断自転車の検知や、交差点右折時の対向車線車両、右左折時に対向方向から横断する歩行者の検知機能を新たに追加したほか、歩行者検知の対応速度を従来の60km/hから80km/hへ拡大した。

また、ACC（アダプティブクルーズコントロール）は先行車検知性能を向上させることで、より自然で滑らかな追従制御を実現。LKC（レーンキープコントロール）も制御を見直し、作動時のふらつきを抑えて安心感を高めた。

利便性では、視認性を高めた7インチTFTディスプレイ採用のアクティブマルチインフォメーションメーター（デジタルスピードメータータイプ）を新たに採用し、運転中の情報確認もしやすくなっている。

［ムーヴ キャンバスの価格］＊は特別仕様車

〈FF・660ccターボ・CVT〉

ストライプス Ｇターボ インテリアセレクション＊…195万8000円

セオリー Ｇターボ インテリアセレクション＊…194万7000円

ストライプス Ｇターボ…193万6000円

セオリー Ｇターボ…193万6000円

〈FF・660ccNA・CVT〉

ストライプス Ｇ インテリアセレクション＊…182万6000円

セオリー Ｇ インテリアセレクション＊…181万5000円

ストライプス Ｇ…180万4000円

セオリー Ｇ…180万4000円

ストライプス Ｘ…164万4500円

セオリー Ｘ…164万4500円

〈4WD・660ccターボ・CVT〉

ストライプス Ｇターボ インテリアセレクション＊…208万4500円

セオリー Ｇターボ インテリアセレクション＊…207万3500円

ストライプス Ｇターボ…206万2500円

セオリー Ｇターボ…206万2500円

〈4WD・660ccNA・CVT〉

ストライプス Ｇ インテリアセレクション＊…195万2500円

セオリー Ｇ インテリアセレクション＊…194万1500円

ストライプス Ｇ…193万500円

セオリー Ｇ…193万500円

ストライプス Ｘ…177万1000円

セオリー Ｘ…177万1000円

［ムーヴの価格］

〈FF・660ccターボ・CVT〉

RS…194万7000円

〈FF・660ccNA・CVT〉

Ｇ…176万5500円

Ｘ…150万1500円

Ｌ…136万9500円

〈4WD・660ccターボ・CVT〉

RS…207万3500円

〈4WD・660ccNA・CVT〉

Ｇ…189万2000円

Ｘ…162万8000円

Ｌ…149万6000円

〈文＝ドライバーWeb編集部〉