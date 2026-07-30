タカラトミーグループのタカラトミーアーツは、日本テレビ系で放送中の「シューイチ」内の人気コーナー「体格ブラザーズ」の2人がBIGフィギュアや額装キーホルダーになったガチャTM（カプセルトイ）商品『体格ブラザーズ ビッグボディー コレクション』 (1回500円)を7月下旬から全国のカプセル自販機(ガチャマシン)で順次発売する。

「体格ブラザーズ」は、ロバートの秋山さんとアルコ＆ピースの平子さんのコンビによる番組企画コーナー。このたび発売する『体格ブラザーズ ビッグボディー コレクション』では、コーナー内でよく目にするタオル一枚姿の2人をBIGフィギュアと半立体造形のキーホルダーで商品化した。ラインアップは秋山さん（リュウ）と平子さん（ユウ）がそれぞれ「BIGフィギュア」と「額装キーホルダー」となった全4種類で、どちらのアイテムも「体格ブラザーズ」ならではの“ギラギラ感“を堪能できる商品に仕上がっている。

「BIGフィギュア」は全長約73mm～約88ｍｍの組み立て式のフィギュアで置きフィギュアとしても楽しめるほか、ボールチェーンが付属しているので、存在感のあるマスコットキーチェーンとしても身に着けることができる。2人の“ギラついた”肉感もリアルに再現され、正面だけでなく後ろ姿に至るまで、360度どの角度からみても豊満なボディーが楽しめる。

後ろ姿の肉感もしっかりと再現

キーホルダーの2人は半立体造形

さらに「額装キーホルダー」は、大相撲の優勝額をイメージしたプレートの下に半立体イラストの2人がぶら下がっている仕様のアイテムです。それぞれ半立体造形部分にUV印刷を施すことで、イラストながら凹凸を感じるこだわりの質感に仕上がっています。身に着けて一緒に出掛けたり、フィギュアを様々な角度で飾ってみたり、「体格ブラザーズ」との“ギラついた”毎日を楽しんでほしい。

※フィギュアは組み立て式

使用イメージ

『体格ブラザーズ ビッグボディー コレクション』の希望小売価格は1回500円。は2026年7月下旬発売予定。本体サイズはフィギュアH約73～88mm、キーホルダーH約94mm。対象年齢は15歳以上。全4種／平子さん(ユウ) BIGフィギュア、秋山さん(リュウ) BIGフィギュア、平子さん(ユウ) 額装キーホルダー、秋山さん(リュウ) 額装キーホルダー。取り扱い場所は、全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機。

(C)NTV

「ガチャ」「GACHA」はタカラトミーアーツの日本国登録商標。掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合がある。