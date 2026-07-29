マイナビは2026年7月27日、「中途採用担当者に聞いた 夏場の採用選考時の服装に関する調査」を発表した。本調査は2026年6月1日～6月5日、中途採用担当者829人を対象にインターネット調査で行われた。

中途採用担当者に聞いた 夏場の採用選考時の服装に関する調査

夏場の面接でクールビズを受け入れる企業は79.9%

中途採用担当者に「夏場の中途採用選考においてクールビズ(軽装)は受け入れられると思うか」と聞いたところ、「受け入れられる」と回答した人(「問題なく受け入れられると思う」＋「どちらかといえば受け入れられると思う」)は79.9%だった。

クールビズを受け入れられると思うか

また、中途採用選考時の服装指定について「服装指定がある」と回答した人(「軽装(半袖など)を指定している」＋「フォーマルな服装(ジャケットなど)を指定している」)は51.4%。

一方、服装指定がない企業では、「応募者は軽装(半袖など)で参加することが多い」が28.1%、「応募者はフォーマルな服装(ジャケットなど)で参加することが多い」が20.5%となり、軽装とフォーマルな服装に分かれる傾向がみられた。

夏場の採用選考時の服装指定

「半袖シャツ」「ジャケットなし」は8割超が容認、「Tシャツ」は評価が分かれる

夏場の中途採用選考で受け入れられる服装について聞いたところ、「半袖シャツ(ワイシャツ・ブラウス)」は83.7%、「ジャケットなし(上着を着用しない)」は82.1%と、ともに8割を超えた。

一方、「Tシャツ」のみは「受け入れられない計」(47.9%)が「受け入れられる計」(46.4%)を上回った。クールビズへの理解は進んでいるものの、服装によって企業側の受け止め方に違いがあることがわかった。

受け入れられる服装

クールビズへの理解は「医療・福祉・介護」が最多

業種別でクールビズを受け入れられる割合を見ると、「医療・福祉・介護」(87.2%)が最も高く、「不動産・建設・設備・住宅関連」(84.0%)、「運輸・交通・物流・倉庫」(83.3%)が続いた。

業種別のクールビズ受け入れ割合

また、「半袖シャツ」「ジャケットなし」「ノーネクタイ」はいずれの業種でも受け入れ率が高い傾向だった。「Tシャツ」の受け入れ率は全体では46.4%だったが、「医療・福祉・介護」では60.0%となり、他業種より高い結果となった。

業種別の受け入れられる服装

服装指定が最も多い業種は「IT・通信・インターネット」

業種別に夏場の中途採用選考時の服装指定を見ると、「服装指定がある計」は「IT・通信・インターネット」(63.5%)が最も高かった。一方、「軽装(半袖など)を指定している」は「運輸・交通・物流・倉庫」(40.0%)が最多。「医療・福祉・介護」は「服装指定がある計」(37.2%)となり、他業種より比較的低い結果だった。