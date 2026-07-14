レイコップが展開する大人世代のためのウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL(ドクターマイケル)」は7月7日、「夏の紫外線と疲れ」にサプリメントとスキンケアの両軸からアプローチする「夏の肌バリア＆体リペアキャンペーン」を開始した。期間は8月31日まで。

デューイUVプロテクター

期間中は公式オンラインストなどにて、対象製品や特別セットを最大30%OFFの特別価格で販売する。

対象製品には、国内最高基準のUVカット機能(SPF50+/PA++++/耐水性★★)を備えた日焼け止めクリーム「デューイUVプロテクター」(通常価格4,400円→キャンペーン価格3,080円)、グリコール酸・サリチル酸・マンデル酸のトリプル酸コンプレックスとビタミンC誘導体配合の角質ケア美容液「ピールトリートセラム」(通常価格6,600円→キャンペーン価格4,620円)、NMNやヒアルロン酸、ビタミン・ミネラルを配合したオールインワンサプリメント「オプティマムビタミン」(通常価格7,000円→同キャンペーン価格4,900円)。

ピールトリートセラム

オプティマムビタミン

さらに、これらの製品を組み合わせた「光老化・夏バテブロックセット」(通常価格1万1,400円→キャンペーン価格7,980円)、「大人の美肌スイッチセット」(通常価格1万3,600円→キャンペーン価格9,520円)、「夏肌リペアセット」(通常価格1万1,000円→キャンペーン価格7,700円)といった各種Wケアセットも30％OFFで提供する。

あわせて7月15日まで、サプリメントや美容液が抽選で10名に当たるSNSプレゼントキャンペーンも実施している。