第一三共ヘルスケアは、総合かぜ薬ブランド「ルル」の発売75周年を記念し、「かぜには愛を。」をテーマとしたブランドコミュニケーションを開始した。また、メイン企画として「かぜには愛を。」キャンペーンを7月28日から実施する。

ルルは1951年の発売以来、75年にわたり総合かぜ薬ブランドとして展開してきた。同社は、「かぜをひいてしまった人を想い、そばにいてくれる人の愛情」が長年にわたりブランドを支えてきたとの考えから、75周年のブランドメッセージとして「かぜには愛を。」を掲げた。

今回のキャンペーンでは、かぜをひいた際のエピソードやルルにまつわる思い出を募集する。寄せられたエピソードをもとに、「つらいかぜの日に寄り添ってくれた人に思いをはせたくなるような広告」や「かぜのときに頼りたくなるオリジナルご自愛グッズ」等を制作するとしている。

募集期間は2026年7月28日13時から8月31日23時59分まで。応募者の中から抽選で75名に、3,000円分のQUOカードPayを進呈する。今後は10月ごろに広告展開、11月ごろにオリジナルご自愛グッズのプレゼントキャンペーンを予定している。

応募は75周年特設サイトの専用フォームから受け付ける。募集内容は、「かぜをひいた時に、だれかの愛を感じた思い出」「ルルとの思い出」「かぜをひいてしまった時のマストアイテムとその理由」の3項目となる。

また同社は、75周年関連情報として、総合かぜ薬「ルルAプレミアム」を8月31日に発売すると発表した。同製品は7歳から服用可能で、かぜの11症状の緩和に対応する処方を採用したとしている。

8月31日新発売 総合かぜ薬「ルルAプレミアム」

ルルは1951年に発売された総合かぜ薬ブランド。市販薬として初めて複数の有効成分を1つにまとめた糖衣錠として誕生し、現在まで処方やラインアップの展開を続けている。