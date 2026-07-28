青山商事は酷暑や紫外線対策として需要が高まる「日傘」の取扱店舗数を前年の約5倍に拡大し、「洋服の青山」主要260店舗および公式オンラインストアで発売している。

Wpc.IZA 晴雨兼用傘

東京都の「日傘利用に関する都民アンケート」によると、2025年の日傘利用率は全体で67％、男性も44％が利用しており、その利用したきっかけの9割以上(男性)が「暑さ対策」と回答している。さらに利用男性の約半数が「今年から使い始めた」と回答し、東京で歴代最多の猛暑日を記録した2025年はまさに“日傘男子デビュー”の年となった。

同社では、このような日傘需要の拡大に合わせ、取扱店舗数を前年度の50店舗から5.2倍となる260店舗へと大幅に拡大した。販売数でも、2026年3月から5月までの販売数は前年累計の2倍以上と好調に推移している。

同社の日傘「Wpc.IZA 晴雨兼用傘」は、ビジネスウェアに馴染むベーシックなカラー(グレー、ブラック、オフホワイト)とシンプルなデザインが特徴。初めて日傘を持つ男性でも抵抗感なく活用できる。スーツなどと合わせて店舗で気軽に購入できる点も支持されており、コンパクトタイプ(3,850円)とワンタッチ開閉タイプ(4,620円)を展開する。