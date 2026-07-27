日本サッカー協会は27日、 第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）メンバー23名を発表した。

FIFAが定める女子のインターナショナルマッチカレンダー外での開催期間となるため、大学生も含めた国内組がチームの中心となっている。今夏、日テレ・東京ヴェルディベレーザからスコットランドのレンジャーズに移籍したGK大場朱羽のみ海外組となった。登録メンバーの上限は23名となっているが、27日の発表では22名となっており、1名はケガやコンディションを考慮して変更手続きを進めており、後日発表予定となっている。

なでしこジャパンはグループEに入り、タイ女子代表、ベトナム女子代表、チャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦する。

▼GK

浅野菜摘（ちふれASエルフェン埼玉）

福田史織（三菱重工浦和レッズレディース）※初招集

大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）

▼DF

市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）

水野蕗奈（INAC神戸レオネッサ）※初招集

後藤若葉（三菱重工浦和レッズレディース）※初招集

鈴木菫（ジェフ千葉レディース）※初招集

大箸桜子（東洋大）※初招集

桑原藍（INAC神戸レオネッサ）※初招集

▼MF

成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

祐村ひかる（ノジマステラ神奈川相模原）

塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）

宝田沙織（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

柳瀬楓采（サンフレッチェ広島レジーナ）※初招集

伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）

榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）※初招集

▼FW

上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）

浜田芽来（RB大宮アルディージャWOMEN）

神谷千菜（サンフレッチェ広島レジーナ）※初招集

吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）

西尾葉音（RB大宮アルディージャWOMEN）※初招集

▼監督

狩野倫久

※祐村ひかる（ノジマステラ神奈川相模原）は、2022年になでしこジャパン候補トレーニングキャンプ（4.4-10 Jヴィレッジ）に招集されているため、なでしこジャパン初招集の対象外。