日本サッカー協会は27日、 第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）メンバー23名を発表した。
FIFAが定める女子のインターナショナルマッチカレンダー外での開催期間となるため、大学生も含めた国内組がチームの中心となっている。今夏、日テレ・東京ヴェルディベレーザからスコットランドのレンジャーズに移籍したGK大場朱羽のみ海外組となった。登録メンバーの上限は23名となっているが、27日の発表では22名となっており、1名はケガやコンディションを考慮して変更手続きを進めており、後日発表予定となっている。
なでしこジャパンはグループEに入り、タイ女子代表、ベトナム女子代表、チャイニーズ・タイペイ女子代表と対戦する。
▼GK
浅野菜摘（ちふれASエルフェン埼玉）
福田史織（三菱重工浦和レッズレディース）※初招集
大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）
▼DF
市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）
水野蕗奈（INAC神戸レオネッサ）※初招集
後藤若葉（三菱重工浦和レッズレディース）※初招集
鈴木菫（ジェフ千葉レディース）※初招集
大箸桜子（東洋大）※初招集
桑原藍（INAC神戸レオネッサ）※初招集
▼MF
成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
祐村ひかる（ノジマステラ神奈川相模原）
塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
宝田沙織（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
柳瀬楓采（サンフレッチェ広島レジーナ）※初招集
伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）
榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）※初招集
▼FW
上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）
浜田芽来（RB大宮アルディージャWOMEN）
神谷千菜（サンフレッチェ広島レジーナ）※初招集
吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）
西尾葉音（RB大宮アルディージャWOMEN）※初招集
▼監督
狩野倫久
※祐村ひかる（ノジマステラ神奈川相模原）は、2022年になでしこジャパン候補トレーニングキャンプ（4.4-10 Jヴィレッジ）に招集されているため、なでしこジャパン初招集の対象外。