スペイン代表MFダニ・オルモ（バルセロナ）が、FIFAワールドカップ2026決勝終了後のアルゼンチン代表コーチによる自身に対する暴力行為の謝罪を拒否した。

同20日に行われた北中米W杯の決勝は、スペイン代表が延長戦の末に1－0で勝利して優勝を飾った。ただ、同試合終了後にはアルゼンチン代表とスペイン代表の選手が乱闘状態に。アルゼンチン代表MFレアンドロ・パレデスがスペイン代表DFエリック・ガルシアに対してのど輪をかまし、仲裁に入った同MFガビを押し倒す暴挙に出た。また、アルゼンチン代表のロベルト・アジャラコーチがダニ・オルモの顔付近にパンチを入れるなど、ともすれば試合内容よりも試合後の騒動が話題となってしまった。

国際サッカー連盟（FIFA）も正式に懲戒調査に乗り出す大騒動に発展したなか、当事者の一人であるアジャラコーチは先週に自身の行為を謝罪した一方、「（ダニ・オルモの）発言に対する反応だった」との釈明もしていた。

「もちろん申し訳なく思っている。自分の立場上、感情や相手から受ける何らかの刺激によって、自分の気分や行動が左右されるようなことは許されないからだ」

「私としては、ここで一線を画して、この件はこれでおしまいにしたい。あれは殴打などではなく、どちらかと言えば突き飛ばしたという程度のことだった。世間で言われているようなパンチではなかったんだ」

「彼の発言に対する反応ではあったが、それだけのことだ。もし彼に会うことがあれば、当然、直接謝罪するつもりだ」

これに対して、被害者のダニ・オルモはスペインメディア『Diari de Terrassa』のインタビューを通じてこう語り、不誠実な形での謝罪は受け入れられないと突き放した。

「謝罪すると言いながら、相手の言葉への反応だったとして『パンチ』を正当化するような人間は、嘘をついているのだから、本当の意味で反省などしていないはずだ。僕は彼に何も言っていないし、だから彼が謝罪する必要もない」

「真に僕らを定義づけるのは過ちそのものではなく、謙虚さ、誠実さ、そして尊厳を持ってそれを認める勇気なのだからね」

さらに、世界王者のMFは今大会を通したスペイン代表の振る舞いが、これからの子供たちのロールモデルのひとつになることを求めている。

「子供たちや家族、そしてすべてのファンが試合を見たとき、僕らがどう戦い、どう勝利し、そして何よりもどのような振る舞いをしたかを誇りに思ってほしい。サッカーは重要であり、選手である僕らは子供たちや次世代の模範となる存在だからだ。それには大きな責任が伴う」