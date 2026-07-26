中日が4点差でＤｅＮＡに勝利
先発投手：中日は金丸夢斗が7回1失点の好投（4安打7奪三振）、ＤｅＮＡの尾形崇斗は6回1失点 得点経過： 3回裏：中日が1点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 8回裏：中日が4点を追加 注目選手：中日の石伊雄太が1本塁打の活躍、中日の板山祐太郎が3打点の活躍、ＤｅＮＡの宮﨑敏郎が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|91
|50
|39
|2
|.562
|-
|2
|阪神
|90
|49
|40
|1
|.551
|1
|3
|ヤクルト
|91
|44
|46
|1
|.489
|6
|4
|DeNA
|91
|39
|49
|3
|.443
|10
|5
|広島
|88
|34
|50
|4
|.405
|13
|6
|中日
|93
|37
|55
|1
|.402
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|92
|57
|34
|1
|.626
|-
|2
|西武
|95
|53
|39
|3
|.576
|4
|3
|日本ハム
|95
|53
|42
|0
|.558
|6
|4
|オリックス
|93
|46
|45
|2
|.505
|11
|5
|ロッテ
|89
|40
|46
|3
|.465
|14
|6
|楽天
|90
|36
|53
|1
|.404
|20