ドルトムントは26日、今夏に日本で開催されるプレシーズンツアーに参加する最終メンバー28名を発表した。

ブンデスリーガの強豪クラブであるドルトムントは、今夏に2024年以来2年ぶりとなる来日ツアーを実施する。7月29日に『YANMAR HANASAKA STADIUM』でセレッソ大阪と、8月1日に『MUFGスタジアム(国立競技場)』でFC東京とそれぞれ対戦することが決定している。

クラブは今月17日に同ツアーに向けた20名を発表していたが、同26日に最終メンバー28名を発表。GKではディアント・ラマイに代わり、ジラス・オストルジンスキーが招集され、若手選手を中心に新たに8名もメンバーに加わった。

また、FIFAワールドカップ2026に出場したドイツ代表DFヴァルデマール・アントンや同MFフェリックス・ヌメチャ、同MFマクシミリアン・バイアー、オーストリア代表MFカーニー・チュクエメカ、スウェーデン代表DFダニエル・スヴェンソンも選出。直近に行われた国内でのプレシーズンマッチ2試合には出場していなかったものの、日本ツアーからチームに帯同する。さらに、ガンバ大阪から期限付き移籍加入中のMF山本天翔もメンバーに含まれている。

発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

パトリック・ドリュース

アレクサンダー・マイヤー

ジラス・オストルジンスキー

▼DF

ミゲル・アジェ

ヴァルデマール・アントン

ヤン・コウト

ジョアン・ガドゥ

アルムゲラ・カバル

フィリッポ・メイン

ルカ・レジアニ

ヤン・ルカ・リードル

ロメオ・リッター

ダニエル・スヴェンソン

▼MF

マシス・アルバート

アイマン・アジル

マクシミリアン・バイアー

ジョーブ・ベリンガム

カーニー・チュクエメカ

エンゾ・ドス・サントス

トム・ファウスト

サムエレ・イナシオ

ジャスティン・レルマ

マルワン・ミルザ

フェリックス・ヌメチャ

山本天翔

▼FW

セール・ギラシ

ファビオ・シルヴァ

アルネ・ヴェッセルス