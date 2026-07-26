ドルトムントは26日、今夏に日本で開催されるプレシーズンツアーに参加する最終メンバー28名を発表した。
ブンデスリーガの強豪クラブであるドルトムントは、今夏に2024年以来2年ぶりとなる来日ツアーを実施する。7月29日に『YANMAR HANASAKA STADIUM』でセレッソ大阪と、8月1日に『MUFGスタジアム(国立競技場)』でFC東京とそれぞれ対戦することが決定している。
クラブは今月17日に同ツアーに向けた20名を発表していたが、同26日に最終メンバー28名を発表。GKではディアント・ラマイに代わり、ジラス・オストルジンスキーが招集され、若手選手を中心に新たに8名もメンバーに加わった。
また、FIFAワールドカップ2026に出場したドイツ代表DFヴァルデマール・アントンや同MFフェリックス・ヌメチャ、同MFマクシミリアン・バイアー、オーストリア代表MFカーニー・チュクエメカ、スウェーデン代表DFダニエル・スヴェンソンも選出。直近に行われた国内でのプレシーズンマッチ2試合には出場していなかったものの、日本ツアーからチームに帯同する。さらに、ガンバ大阪から期限付き移籍加入中のMF山本天翔もメンバーに含まれている。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
パトリック・ドリュース
アレクサンダー・マイヤー
ジラス・オストルジンスキー
▼DF
ミゲル・アジェ
ヴァルデマール・アントン
ヤン・コウト
ジョアン・ガドゥ
アルムゲラ・カバル
フィリッポ・メイン
ルカ・レジアニ
ヤン・ルカ・リードル
ロメオ・リッター
ダニエル・スヴェンソン
▼MF
マシス・アルバート
アイマン・アジル
マクシミリアン・バイアー
ジョーブ・ベリンガム
カーニー・チュクエメカ
エンゾ・ドス・サントス
トム・ファウスト
サムエレ・イナシオ
ジャスティン・レルマ
マルワン・ミルザ
フェリックス・ヌメチャ
山本天翔
▼FW
セール・ギラシ
ファビオ・シルヴァ
アルネ・ヴェッセルス