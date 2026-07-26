【心理テスト】突然心がポキッと折れる!? あなたの「無自覚なストレス蓄積度」と限界サイン

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「博物館」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 沢梨ことり（さわなし・ことり）さん）あなたは博物館を訪れました。館内を一通り見終えたあと、ミュージアムショップに立ち寄ります。さまざまなグッズを見ているうちに、気になるのに、なぜか買う決心がつかず、何度も手に取っては棚に戻してしまうものがありました。さて、それはどんなグッズでしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． レトロなデザインのTシャツ2． 名画をモチーフにした文房具3． 古地図が描かれたマグカップ4． 博物館限定のお菓子この心理テストでわかることは、あなたの「無自覚なストレス蓄積度」です。「博物館」は「過去や思い出」あるいは「満たされない願望」を示しています。ここで選んだグッズによって、今のあなたがストレスをどれだけ無自覚にため込んでいるか、そして限界を迎えたときの兆候がわかってしまうのです。Tシャツは「ペルソナ」を表します。あなたは周囲に合わせる力が高い分、本音や疲れを後回しにしがちなようです。最近、表情が固まってきたと感じるなら、それは心が無理をしているサインかもしれません。素の自分に戻れる時間を意識して作りましょう。文房具は「知性」を意味しています。あなたはストレスを感情よりも思考で整理できる人です。そのため大きく崩れることは少ないものの、余裕がなくなると物事を白黒はっきりさせたくなりがち。そういうときは、あえてあいまいなまま置いておく余白を大切にしましょう。マグカップは「心の器」そのもの。あなたは人の気持ちやその場の空気を受け止める力が強く、無意識のうちにいろいろなものを抱え込みやすいようです。特に「大丈夫」が口癖になってきたら、限界が近いサイン。早めに休んだり、人に頼ったりしましょう。お菓子は「楽観」を暗示しています。あなたは気持ちの切り替えが比較的上手で、ストレスをうまく逃がせるタイプでしょう。ただ、そんなあなたでも、興味関心や好奇心がふっと薄れてきたときは要注意。まずはしっかり休んで感覚を取り戻してください。見えないストレスは対処が難しいものです。できるだけ早いうちに、自分をいたわってあげてください。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を生かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/