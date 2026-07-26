トッテナム・ホットスパー（スパーズ）は現地時間26日、オークランドFC（ニュージーランド）とプレシーズンマッチで対戦。スパーズの日本代表DF高井幸大、オークランドの元日本代表DF酒井宏樹がそろって先発出場した。

FIFAワールドカップ2026に出場した選手たちが休暇中のスパーズは、アーチー・グレイやマノル・ソロモン、マイキー・ムーアらも先発出場。ボールを握る展開のなか、12分に左サイドからグレイがクロスを送ると、ファーで合わせたのはソロモン。これは相手GKに弾かれたが、こぼれ球に反応したデイン・スカーレットが押し込んだ。

スパーズの1点リードで折り返すと、オークランドはハーフタイムでメンバーを大きく入れ替え、酒井はベンチに下がった。一方、スパーズは63分に6枚替えで新戦力のマテウス・フェルナンデスのほか、ベン・デイヴィス、コナー・ギャラガー、リチャーリソン、マティス・テル、ヤン・ミンヒョクを投入する。

70分、スパーズが追加点を獲得する。左サイドを突破したテルの折り返しにゴール前のリチャーリソンが合わせた。

スパーズは2－0で勝利。高井は87分まで出場し、クリーンシートに貢献した。

スパーズは29日にシドニーFCと、8月1日にチェルシーとオーストラリアで対戦する予定だ。

【スコア】

オークランドFC 0－2 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

0－1 12分 デイン・スカーレット（スパーズ）

0－2 70分 リチャーリソン（スパーズ）

【動画】スパーズがオークランドに勝利