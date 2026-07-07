職場での人間関係、特に「上司と部下」の距離感やコミュニケーションに悩むビジネスパーソンは少なくありません。部下の立場からすれば、「上司に好かれる部下にはどんな特徴があるのか」と気になる人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、マイナビニュース会員300名を対象に「理想の部下」に関するアンケートを実施。上司たちのリアルな声から、「理想の部下」に見られた5つの特徴を紹介します。

「理想の部下に出会ったことがない」が約6割!

まず、40代以上の先輩社員に、これまでの会社人生のなかで「理想の部下」だと思える人に出会ったことがあるかを尋ねたところ、「ある」(41.0%)、「ない」(59.0%)という結果になりました。

多くの部下を指導してきた経験を持つ世代であっても、「理想」と思える部下と出会う機会は、決して多くないようです。

では、「理想の部下に出会ったことがある」と回答した人たちは、どのような点を評価していたのでしょうか。

先輩社員のリアルな声から分析! 「理想の部下」に見られた5つの特徴

「『理想の部下』だと思った人の特徴や具体的なエピソード」を聞いたところ、さまざまな回答が寄せられました。上司たちがどのような点を評価しているのか、回答から見えてきた5つの特徴を紹介します。

1. 自分で考えて自発的に動く「主体性」

多くの声が集まったのが、上司から言われる前に自分で考えて動く、あるいは上司の先手を打って準備ができる主体性です。指示を待つだけにとどまらない行動が評価されています。

「指示を出す必要がないくらい自分で考え行動していた」(44歳/男性/化粧品・医薬品/営業関連)



「上からの指示を待たずに、自分で考え、先に行動していた」(66歳/男性/専門コンサルタント/専門職関連)



「何も言わなくても、先を見越して行動する」(54歳/女性/その他)



「何事も理解が早く、主体的に行動できる部下がいた」(58歳/男性/総合電機/事務・企画・経営関連)



2. 相手の意図を汲み取り、状況に応じて動く「対応力」

上司の意図や周囲の状況を素早く察し、求められていることを理解できる部下も高く評価されていました。また、仕事の飲み込みが早く、相手の立場や状況に応じて柔軟に対応できる姿勢も評価されているようです。

「1言ったら10を分かってくれた」(41歳/男性/専門コンサルタント/専門職関連)



「察しがよくて、話しやすい」(25歳/女性/その他)



「仕事の飲み込みが早い」(40歳/男性/物流・倉庫/技能工・設備関連)



「こちらの要求を、こちらの立場で聞いてきてくれる」(55歳/男性/生命保険・損害保険/営業関連)



「周りを良く見て状況を判断できる人」(49歳/女性/その他メーカー/事務・企画・経営関連)



3. 日々の状況を適切に共有する「報連相」

業務を円滑に進めるうえで欠かせない「報連相(報告・連絡・相談)」。特に、失敗や困りごとも隠さず報告・相談できる誠実さや、必要なタイミングで適切にコミュニケーションを取れる姿勢が評価されていました。

「ちゃんと毎回報告連絡相談を常にしてくれた部下はやりやすかった」(54歳/男性/その他)



「失敗したことも報告してくれるので、次のリカバリーがしっかりしているところ」(42歳/男性/広告・出版・印刷/クリエイティブ関連)



「何をすれば良いか自分で考えた上で相談してくる」(45歳/男性/官公庁/公共サービス関連)



「目上を敬う気持ちを持っていて、なおかつ報告・連絡・相談を常にしてくれる部下がいた。ものすごく相手をしていて気持ちよかった」(64歳/男性/建設・土木/建築・土木関連技術職)



4. チームや周囲に良い影響を与える「周囲への気配りとコミュニケーション力」

自分の仕事だけでなく、チームや周囲への気配り、円滑なコミュニケーションができる人も「理想の部下」として多く挙げられました。気持ちの良い挨拶や人当たりの良さ、職場の雰囲気を良くする振る舞いのほか、相手に対するレスポンスの早さも評価されているようです。

「自分の手柄だけでなくチームとしての成果を考えられる人」(35歳/女性/建設・土木/事務・企画・経営関連)



「職場環境全般に対して常に気を配り、少しでも良い職場にしたいと、有言実行していた」(53歳/男性/鉱業・金属製品・鉄鋼/技能工・運輸・設備関連)



「発言や空気感が柔らかくいつも場の雰囲気を良くしてくれる」(53歳/女性/その他)



「毎日きもちのいい挨拶をしてくれる」(51歳/女性/不動産/事務・企画・経営関連)



「人当たりが良く、意欲に溢れていた」(35歳/男性/その他)



「反応が早い。こちらの発言に対して、素早く的確な返事が返ってくる」(58歳/男性/その他)

5. 真面目に学び、前向きに成長する「誠実さと成長意欲」

真面目に仕事へ向き合い、上司からのアドバイスも素直に受け止めながら、自身の成長につなげようとする姿勢も評価されていました。失敗しても前向きに取り組み、知識や経験を積極的に吸収しようとする姿勢が、「育てたい」と思える部下につながっているようです。

「真面目で、真剣に仕事する」(68歳/男性/流通・チェーンストア/営業関連)



「教えた事を素直に聞いてくれる事」(39歳/女性/エステティック・美容・理容/販売・サービス関連)



「仕事に失敗しても常にポジティブで前向きだった」(46歳/男性/その他)



「知識の習得に貪欲で自らを高めることができる」(59歳/男性/その他メーカー)



「素直、期待に応えようと一生懸命だった」(54歳/女性/その他)



「話をしっかりと聞いてくれる人」(29歳/男性/輸送用機器/事務・企画・経営関連)



上司が評価するのは、スキルよりも「日々の姿勢」だった

今回の調査では、「理想の部下に出会ったことがない」と回答した人が約6割を占める一方で、「出会ったことがある」と回答した人からは、「理想の部下」と感じた理由や特徴が数多く寄せられました。

特徴として目立ったのは、「主体的に行動する」「状況に応じて柔軟に対応する」「報連相を徹底する」「周囲への気配りができる」「誠実に仕事へ向き合い成長を続ける」といった、仕事への姿勢やコミュニケーションに関するものです。特別なスキルというよりも、日々の仕事への向き合い方や行動の積み重ねが、「理想の部下」と感じる理由につながっていることがうかがえます。

職場でより良い信頼関係を築きたいと考えている人は、今回寄せられた回答を、自身の働き方を見直すヒントとして参考にしてみると良いかもしれません。

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理想の部下に関するアンケート

調査時期: 2026年6月5日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300名

調査方法: インターネットログイン式アンケート

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