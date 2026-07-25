4naが「Old Dance hahaha」MV公開、初ワンマンライブ決定

新世代マルチアーティスト・4naが、7月15日にリリースした最新曲「Old Dance hahaha」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開した。

新曲「Old Dance hahaha」は、映画『時々、私は考える』からインスピレーションを受けて制作された楽曲。ミュージックビデオでは、主人公が夢と現実の狭間を行き来し、次第にその境界線すらも見失っていくような、幻想的で奇妙な時間が描かれている。

また、1stワンマンライブを来年の4月7日（シーナの日）に開催することも発表した。チケットの最速先行受付がスタートしている。

■本人コメント

周りの方々に支えられてこの日を迎えられること、とてもありがたく思っています。

僕にとって初めてのワンマンライブ。いろんな意味での幕開けです。「premiere（プレミア）」は、以前観たフランス映画に出てきた「プレミエール」から取りました。

「初めて」というものは一度きりで、もっと言えば、時は流れていて、同じ日は二度とやって来ない。だからこそ、来てくれた方々と「今日が最高だった」と刻めるような、そんなライブ・企画を考えています。

鼻歌混じりで帰りたい時も、眠れない夜も。また一日何もできなかった日も、新しく何かを始めたい日も。音楽はいつだってそばにいてくれる。そんな音楽を分かち合えることを、心から楽しみにしています。

4naというひとりの主人公の作品を、その上映を、ぜひ体感しに来てくださると嬉しいです！

＜リリース情報＞

4na

「Old Dance hahaha」

配信リンク：https://orcd.co/old-dance-hahaha

＜ライブ情報＞

4na 1st ONE MAN LIVE ”premiere”

2027年4月7日（水）www

時間：OPEN 19:00 / START 19:30

チケット

料金：一般前売料金 ¥5,500- (ドリンク代別)

U-18前売料金 ¥3,000- (ドリンク代別)

※U-18チケットのお客様はご入場時、年齢の確認できる身分証明証をご提示ください。

抽選先行受付期間：7月22日(水)20:00〜7月31日(金)23:59

販売URL： https://livepocket.jp/e/4na_premiere