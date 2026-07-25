NovelbrightとPloom AURAがコラボ、6種類の限定コラボフロントパネル登場

JTとNovelbrightがコラボレーションし、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のコラボフロントパネル全6種が展開された。

何気ない日常の大切な「つながり」をテーマにした本コラボレーション。その想いを形にした取り組みとして、「Novelbright × Ploom AURAコラボキャンペーン ＃僕らとPloom」を2026年7月23日から8月21日までの期間限定で実施。本キャンペーンではPloom CLUB会員を対象に限定デザインのコラボフロントパネル2種＜ネイビー＞＜ペールブルー＞が当たる。

また、Novelbrightのメンバー全員が出演し、人気楽曲「カノープス」をタイアップ楽曲に起用した特別動画を、TVerやAbemaなどのインターネットTVおよびPloom公式Instagramにて放映。さらに、本タイアップ楽曲「カノープス」の世界観から着想を得た限定フロントパネル2種＜ブルー＞＜ライトブルー＞を、Novelbrightが出演する大型音楽フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026（2026年7月25～26日、8月1～2日・大阪府大阪市）」にて、Ploom AURAをお持ちの方、または会場でデバイスをご購入いただいた方のお手元のフロントパネルと交換するサービスを数量限定で提供する。そして、Novelbrightのロゴをモノグラム調にアレンジした限定コラボフロントパネル2種＜ブラック＞＜ホワイト＞を、2026年9月以降CLUB JTオンラインショップにて数量限定で発売する予定。

また、Novelbrightのメンバー全員が出演する特別動画では、ステージ上でのパフォーマンスのみならず、リハーサルや休憩中、楽屋での様子など、普段は見ることのできないメンバーの日常や、その日常に自然と溶け込むPloomの存在がリアリティをもって映し出されている。加えて、タイアップ楽曲「カノープス」に乗せて、仲間との「つながり」や音楽への想いが描かれる。

Ploom CLUB会員限定 抽選キャンペーン 限定コラボフロントパネルについて

賞品名：Ploom AURA × Novelbright コラボフロントパネル ＜ネイビー＞＜ペールブルー＞

Novelbrightのバンド名の由来である”新たな輝き”をテーマに制作しました。バンドロゴと、メンバー5人を象徴する光のモチーフを組み合わせることで、それぞれの個性が交差しながら一つの輝きを生み出すNovelbrightの姿を表現しています。

未来へ向かって進み続けるバンドのエネルギーと、仲間との「つながり」を感じられる特別なデザインです。

■応募方法

Ploom CLUB内キャンペーンページより抽選にご応募いただけます。

■キャンペーンページ

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/topics/202607-novelbright-collaboration-campaign/

■キャンペーン期間

2026年7月23日10時00分～8月22日0時00分

※応募には所定の条件を満たす必要があります。詳しくは、キャンペーンページをご参照ください。

※賞品発送時期は2026年9月を予定しております（賞品の準備ができ次第、順次発送）。

※Ploom AURA デバイス本体は付属しません。

商品名：Ploom AURA × Novelbright コラボフロントパネル ＜ブルー＞＜ライトブルー＞

タイアップ楽曲「カノープス」の世界観をモチーフに制作しました。夜空に輝く星々や星座がNovelbrightの文字を浮かび上がらせるデザインで、楽曲が持つ希望や挑戦、そして仲間との「つながり」を表現しています。「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026」への出演を記念した特別仕様として、ライブ会場ならではの高揚感と楽曲の魅力を一枚のフロントパネルに落とし込みました。

■交換方法

会場特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」において「Ploom AURA」を既にお持ちの方または会場でデバイスをご購入いただいた方を対象に、お手元のフロントパネルと交換いたします。

■開催日程

2026年7月25日（土）、7月26日（日）、8月1日（土）、8月2日（日）

■会場

大阪舞洲スポーツアイランド ジャイガ特設会場

■公式サイト https://giga-osaka.com/

※コラボフロントパネルは、「Ploom AURA」で使用可能です。

商品名：プルーム・オーラ・フロントパネル・Novelbright LIMITED EDITION ＜ブラック＞＜ホワイト＞

販売される商品は全2種で、いずれもNovelbrightのロゴをモノグラム調にアレンジし、バンドの世界観を洗練されたデザインで表現しました。シンプルでありながら存在感のあるデザインは、日常のさまざまなシーンに自然に溶け込みながら、Novelbrightらしい力強さと個性を感じさせます。

長く愛用いただけるデザイン性と、特別感を兼ね備えた限定フロントパネルです。

【メーカー希望小売価格】 1,980円（税込）

発売日・販売チャネル

2026年9月以降

CLUB JTオンラインショップ

※CLUB JTオンラインショップでは、2026年9月以降の発売を予定しています。発売日は決定次第改めてご案内いたします。

Ploom公式Instagramアカウント：@discover_ploom