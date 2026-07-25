XG、東京ドームと京セラドーム大阪でワールドツアーファイナル公演開催決定

7人組アーティストグループ、XGが自身2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』のファイナル公演【XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL】を、東京ドーム・京セラドーム大阪にて各会場2日程計4日間で開催することが発表された。

【ライブ写真ギャラリー】「XG WORLD TOUR: THE CORE」東京公演

ファイナル公演は、各会場、1日目が『XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1"（読み：ワン）』、2日目が『XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "7"（読み：セブン）』と、両日異なるコンセプトで開催される。

今年2月のKアリーナ公演（横浜）からスタートしたワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』は、今月、バンコク公演とマニラ公演を終え、以降、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、北米で開催。本日発表された東京ドーム公演、京セラドーム大阪公演を含め、計35公演の開催を予定している。

また、昨日23日（木）には、公式YouTubeチャンネルにて『1589: UNLOCKED』という映像コンテンツが突如公開された。これからもXGとして歩み続ける覚悟やALPHAZ（ファンの総称）への想いがメンバー自身の口から語られるほか、レコーディング風景と思われるシーンやパフォーマンスについてメンバー同士で議論を重ねる姿が収められている。

なお、XG OFFICIAL FANCLUB "ALPHAZ" では、2026年8月7日（金）より【XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL】のチケット最速先行予約の実施も決定している。

＜ライブ情報＞

■会場：東京ドーム

XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1"

公演日程：2027年2月10日（水）

OPEN 16:30 / START 18:30

XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "7"

公演日程：2027年2月11日（木・祝）

OPEN 15:00 / START 17:00

■会場：京セラドーム大阪

XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1"

公演日程：2027年2月27日（土）

OPEN 15:00 / START 17:00

XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "7"

公演日程：2027年2月28日（日）

OPEN 15:00 / START 17:00

https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1134940

XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website

https://xgalx.com/xg/tour/thecore/

XG Official Website: http://xgalx.com/xg/