今日の運勢 7月26日（日）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月26日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月26日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？成長に繋がったり、学びがありそうな日です。今日は視野を広く色々なことに興味を持つことを心掛けて過ごしてみましょう。海外に関することにラッキーがありそうです。恋愛運が好調で、楽しい出来事に恵まれる1日となりそうです。今日は趣味も充実しやすいので、心が求めていることを素直に選択するようにしましょう。調子の良い運気です。今日は直感が冴えやすいので、何かに迷った際は直感を参考に行動することを心掛けてみましょう。ラッキーカラーはオレンジ。マイペースに楽しめると良い日です。今日は家時間を楽しんだり、心が落ち着く時間を過ごすようにしましょう。ラッキーフードは和食。対人運が好調で楽しいことが広がっていきそうです。今日は色々な人とのご縁を大切に過ごしてみましょう。コミュニケーションを通じて新たな趣味が見つかる人も出てきそうです。人との絆が深まりやすい日です。今日は特に1対1のコミュニケーションが深まりやすい1日なので、パートナーや気になる人と積極的に交流をしていきましょう。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は好きなことをとことん楽しみましょう。何となく思い浮かぶ人がいれば、その人にメッセージを送ってみるのもおすすめです。金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、ウィンドウショッピングを楽しんだりしてみるのも良さそうです。特に欲しいものがない人は気分転換に外食するのも良さそうです。仕事運が好調です。今日はお休みの人も仕事の人も忙しさが目立ちますが、頑張りすぎには注意をしましょう。夜は早めに寝ることがおすすめです。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日はたくさん睡眠を取ったり、早めに休む時間を持つようにしましょう。ストレッチをするのもおすすめです。内省がテーマの日です。今日は色々なことを振り返ったり、見直したりするような感覚が強まりそうです。瞑想をしたり、読書をする時間を持つのも良さそうです。少しモヤモヤした気持ちを抱きやすい日です。今日は好きな飲み物を飲んだり、アロマやお香を焚いたりしてリフレッシュを心がけましょう。マイペースに過ごす時間を作れると吉です。今日は外出することが開運行動となりそうです。何となく気になる場所があれば出かけてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』をリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/