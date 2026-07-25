リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ新監督が、自身が薫陶を受けた指揮官を明かした。

1982年6月22日生まれのイラオラ氏は現在44歳。レサマ育ちのバスク人指揮官は、長年アスレティック・ビルバオの右サイドに君臨し続けたプロキャリアを終えた後、指導者に転身すると、ミランデス（スペイン2部）を指揮した2019－20シーズンにコパ・デル・レイで4強入りに導く手腕を発揮。翌夏から3年間に渡って率いたラージョ・バジェカーノでも、縦に早いスタイルで1部昇格と定着、さらには後の躍進の種をも蒔いた。そして今夏、2023年夏に就任したボーンマスでの実績も高く評価され、新時代の旗手として“BIG6”の一角に迎え入れられたのだ。



これまでの監督キャリアにおいて、どのクラブでも一定以上の成績を残しており、その手腕が注目を集めているイラオラ新監督。イギリスメディア『The Athletic』のインタビューに登場した同指揮官は、自身の哲学の“ルーツ”となった人物を問われると、「（エルネスト・）バルベルデからは多くのことを学んだ」とアスレティック・ビルバオで通算500試合以上を指揮するとともに、トップチームデビュー時の“恩師”の名を口にした。

さらに、「誰もが（マルセロ・）ビエルサについて尋ねてくるよ。それから（ビセンテ・）デル・ボスケ監督の下でスペイン代表として数試合に出場し、キャリアの最後には（パトリック・）ヴィエラ監督の指揮下でもプレーした」とした上で、「でももし、1人を選ばないといけないとしたら、エルネスト・バルベルデなんだ」と“チングリ”の息遣いが最も残っていると述べている。

イラオラ新監督とリヴァプールの結び付きは、実は今夏が最初ではなかった。13年前の冬、まだ選手としてプレーしていた頃にオファーを受けていたという。が、「迷うことはなかったんだ。だって、アスレティック・ビルバオを離れたいと思ったことは一度もなかったからね。あそこは僕にとって理想郷のような場所だった」とバスク純血主義を掲げるクラブの選手らしい“気高さ”を以て拒否したことを明かしつつ、「キャリアの最後でMLS（メジャーリーグサッカー）へと移籍したのとは状況が違う。あの時は、クラブにとって厄介な存在になってしまう前にチームを離れたかった」と胸の内を述べている。

13年の歳月の後、リヴァプールのエンブレムを守ることになったイラオラ新監督は、『アンフィールド』でどのようなフットボールを見せてくれるのだろうか。