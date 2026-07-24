フジロック’26をライブ配信で楽しむ　配信タイムテーブルまとめ

7月24日（金）〜26日（日）にかけて開催されるフジロックの模様が、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信される。GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるパフォーマンスを配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。
※掲載情報は7月23日（木）時点
※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。
※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。
※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。
フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/
Amazon 特設ページ：https://amazon.co.jp/fujirock?ref_=dmm_brd_partner_frf26
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◎1日目・7月24日（金）
□Prime Video
▶︎DAY 1
▶︎Day 2：
▶︎Day 3
□Twitch Amazon Music公式チャンネル
11:00〜 ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. 大江慎也 甲本ヒロト 浅井健一 トータス松本 THANKS, SMILEY HARASHIMA 【Channel 1】
11:10〜 テレビ大陸音頭 【Channel 2】
11:30〜 KOTORI 【Channel 3】
12:10〜 CHAPPO 【Channel 2】
12:20〜 w.o.d. 【Channel 1】
13:00〜 SON ROMPE PERA 【Channel 3】
13:50〜 奇妙礼太郎BAND 【Channel 1】
14:00〜 a flood of circle 【Channel 2】
14:40〜 Yo-Sea 【Channel 3】
15:00〜 LOYLE CARNER 【Channel 1】
15:40〜 ALTIN GÜN 【Channel 2】
16:00〜 TESTSET 【Channel 3】
16:40〜 TORO Y MOI 【Channel 1】
17:00〜 TURNSTILE 【Channel 2】
17:40〜 OGRE YOU ASSHOLE 【Channel 3】
18:00〜 SNAIL MAIL 【Channel 1】
18:40〜 ARLO PARKS 【Channel 2】
19:00〜 Hi-STANDARD 【Channel 3】
19:30〜 ANTIBALAS 【Channel 1】
20:10〜 HYUKOH 【Channel 2】
20:40〜 ASIAN KUNG-FU GENERATION 【Channel 3】
21:25〜 The xx 【Channel 1】
21:30〜 LETTUCE 【Channel 2】
◎2日目・7月25日（土）
□Prime Video
▶︎DAY 1
▶︎Day 2：
▶︎Day 3
□Twitch Amazon Music公式チャンネル
10:20〜 ブランデー戦記 【Channel 1】
11:00〜 Bialystocks 【Channel 2】
11:10〜 柴田聡子 (BAND SET) 【Channel 1】
11:30〜 SIX LOUNGE 【Channel 3】
12:10〜 Riddim Saunter 【Channel 1】
12:40〜 QUADECA 【Channel 2】
12:50〜 YUUF 【Channel 3】
13:20〜 Trueno 【Channel 1】
13:50〜 BOHEMIAN BETYARS 【Channel 2】
14:00〜 THE BETHS 【Channel 3】
14:40〜 LA LOM 【Channel 1】
15:00〜 IO 【Channel 2】
15:30〜 Kroi 【Channel 3】
16:00〜 cero 【Channel 1】
16:40〜 OAU 【Channel 2】
17:00〜 BASEMENT JAXX 【Channel 3】
17:50〜 JOEY VALENCE & BRAE 【Channel 1】
18:00〜 THURSTON MOORE GROUP 【Channel 2】
18:30〜 KOKOROKO 【Channel 3】
19:00〜 Fujii Kaze 【Channel 1】
19:50〜 XG 【Channel 2】
20:10〜 サニーデイ・サービス 【Channel 3】
20:30〜 BADBADNOTGOOD 【Channel 1】
21:10〜 KHRUANGBIN 【Channel 2】
22:00〜 TOMORA 【Channel 3】
◎3日目・7月26日（日）
□Prime Video
▶︎DAY 1
▶︎Day 2：
▶︎Day 3
□Twitch Amazon Music公式チャンネル
10:20〜 Aooo 【Channel 1】
11:00〜 平井 大 【Channel 2】
11:30〜 US 【Channel 1】
11:50〜 んoon 【Channel 3】
12:40〜 浅井健一 【Channel 1】
12:40〜 礼賛 【Channel 2】
13:00〜 DONAVON FRANKENREITER 【Channel 3】
13:40〜 TĀL FRY 【Channel 1】
14:00〜 THE LEMON TWIGS 【Channel 2】
14:20〜 GRAPEVINE 【Channel 3】
15:00〜 KNEECAP 【Channel 1】
15:10〜 PLINI 【Channel 2】
16:00〜 the cabs 【Channel 3】
16:10〜 SOFIA ISELLA 【Channel 1】
17:00〜 MOGWAI 【Channel 2】
17:10〜 THE BREAKS 【Channel 3】
18:00〜 FRIKO 【Channel 1】
18:10〜 GEORDIE GREEP 【Channel 2】
19:00〜 平沢進+会人 【Channel 3】
19:20〜 ANGINE DE POITRINE 【Channel 1】
20:00〜 Tempalay 【Channel 2】
20:30〜 AMERICAN FOOTBALL 【Channel 3】
21:00〜 never young beach 【Channel 1】
22:10〜 MITSKI 【Channel 3】
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