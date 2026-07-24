【心理テスト】笑顔の裏で「私の方がマシ」と思ってない？ あなたが無意識に“見下している”相手のタイプ

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「結婚式」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 桜羽結万(さくらば・ゆま)さん）あなたは今日、知り合いの結婚式に出席しています。会場はあたたかな祝福に包まれ、あちこちから新郎新婦を褒める声が聞こえてきます。さて、あなたの耳に入ってきたのは、どんな褒め言葉でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．「とにかく素敵で、見とれちゃう」2．「本当に優しくて、いい人だよね」3．「仕事もできて、しっかりしてるね」4．「友達が多くて、みんなに好かれてる」この心理テストでわかることは、あなたの「無意識に“見下している”相手」です。人の結婚式に出席するシチュエーションは「嫉妬」を暗示しています。そして、あなたが気になった褒め言葉こそ、あなた自身が人を測る“物差し”にしている部分。あなたが、どんな相手を無意識のうちに下に見ているかを映し出しているのです。あなたは、容姿や見た目の華やかさを大切にする人。自分自身が見栄えに気を配っているからこそ、無意識のうちに地味な人を見下しがちかも。でも、外見の奥にあるその人の魅力に目を向けると、世界がぐっと広がりますよ。あなたは、芯の強さや自分を持っていることを重んじる人。流されず、しっかり意見を言える自分に誇りを持っているでしょう。だからこそ、優しいだけみたいな人を、軽く見てしまうことがあるかも。でも、その優しさは立派なひとつの強さ。侮れないものです。あなたは、能力や成果をシビアに見る実力主義な人。自分にも厳しい反面、うまく成果を出せない人に対して、つい下に見ていることがあるかも。でも、すぐに結果が出なくても、地道に頑張る人の価値を忘れてはいけません。あなたは、人との深いつながりや本物の関係を大切にする人。心から信頼できる相手を求めているため、友達が多いだけの人を、つい「中身がない」と決めつけてしまいがちかも。でも、人を惹きつけるのも立派な才能なのです。人を見下したくなるのは、裏を返せば、あなた自身がそこを大切にしている証拠。その物差しを、まずは自分を認めるために使ってみましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万(さくらば・ゆま)池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/